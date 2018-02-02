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Reforma do Ensino Médio chega ao ES em projeto piloto do Sesi e Senai

O Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) serão os responsáveis pela implementação da nova proposta pedagógica no Estado

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 19:03

Publicado em 

02 fev 2018 às 19:03
O Espírito Santo será o primeiro estado da Região Sudeste a implantar a reforma do Ensino Médio com o projeto piloto “Ensino Médio com itinerário de formação técnica e profissional”. O município de Serra vai ser o primeiro a receber o projeto piloto e 61 alunos do nono ano do ensino fundamental do Sesi de Civit foram selecionados para dar início à nova turma.
O Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) serão os responsáveis pela implementação da nova proposta pedagógica no Estado. O projeto propõe uma experiência pedagógica, que se inicia com a área industrial de Energia – habilitação profissional de Técnico em Eletrotécnica. O curso está organizado em 3.000 horas, divididos em três anos, com 1.000 horas anuais.
Reforma do ensino Médio chega ao Estado em projeto piloto de escola na Serra
O Superintendente do Sesi e diretor regional do Senai, Luis Carlos Vieira afirma que o aluno vai poder vivenciar situações bem próximas à realidade da vivência na indústria.
“Por exemplo, quando ele (o aluno) estiver estudando Matemática, ele vai usar Lego, vai usar Robótica. Quando ele estiver estudando Ciências da Natureza, ele vai ter disponível todos os laboratórios que a escola tem. Esse curso, por exemplo, é de Eletrotécnica; numa escola tradicional, tem os laboratórios de Eletricista e Instalador Predial e pronto. No caso do Senai, em função da nossa ligação com a indústria, ele vai estudar a eletricidade desde a parte de geração, da transmissão, da distribuição e do consumo.”
O curso prevê as seguintes certificações: Certificação Intermediária de Eletricista Instalador Industrial - emitida pelo Senai ao final do primeiro semestre do 3º ano e Certificação Final emitida pelo Sesi e Senai - Ao final do curso, o estudante receberá certificação do Ensino Médio com Itinerário de Formação Técnica e Profissional - Habilitação em Eletrotécnica. A aula inaugural aconteceu nesta sexta-feira no Senai Civit, na Serra.
Para 2019, a previsão é ampliar o projeto para Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Aracruz.

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