A suspeita da morte de um morador de Vitória com sintomas de febre amarela e a confirmação de um macaco encontrado morto em Cariacica com a doença fez com que as Secretarias de Saúde dos municípios da Grande Vitória intensificassem a imunização contra a doença.

Nesta quarta-feira (01), os cinco postos de vacinação na Capital, onde tiveram mutirões, longas filas se formaram. Foram distribuídas 13.500 senhas para a população que começou chegar aos locais ainda de madrugada. As doses começaram a ser aplicadas às 8h.

Your browser does not support the audio element. Reforço em vacinação contra febre amarela provoca filas na grande Vitória

No Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Isadora Colombo, 21 anos, moradora do Centro, foi uma das primeiras a receber a dose da vacina. “Cheguei por volta de 4h30. Essa é a primeira vez que venho atrás da vacina. A gente precisa prevenir, essa é a melhor forma”, disse.

Willians da Silva, 40 anos, morador do bairro Romão, aproveitou o dia de folga para ir com a esposa ao local para se vacinar. “Eu resolvi vim bem cedo hoje, já que amanhã eu trabalho. Estou me sentindo aliviado, porque não podemos brincar com a saúde. O povo está apavorado com essa situação e tem que se vacinar”, comentou.

Em Jardim da Penha, ainda que com longas filas, quem aguardava pela medicação não reclamou do tempo de espera. Entre elas, a dona de casa Maria Helena Silva, 59 anos. “Foi rápido e bem organizado, as pessoas são educadas e o espaço é adequado e bem arejado”, acrescentou.

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