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Reflorestamento às margens do Rio Doce custará mais de R$ 1 Bi

Rio foi severamente atingido pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de minério, em 2015

Publicado em 11 de Maio de 2017 às 21:08

Publicado em 

11 mai 2017 às 21:08
Rio Doce Crédito: Brunela Alves / A Gazeta
A Fundação Renova estima em R$ 1,1 bilhão o valor do investimento para o reflorestamento de uma área de aproximadamente 40 mil hectares ao longo do Rio Doce, que foi severamente atingido pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de minério, em 2015. A barragem pertence à mineradora Samarco. O recurso será aplicado ao longo de dez anos.
A recuperação dos 40 mil hectares de floresta vai exigir até 20 milhões de mudas nativas, de acordo com a Fundação Renova. No entanto, segundo o especialista em Programas Socioambientais da fundação, Felipe Tieppo, o trabalho ainda não chegou à fase de plantio.
Reflorestamento às margens do Rio Doce custará mais de R$ 1 Bi
A produção das mudas ficará a cargo de produtores que estão localizados ao longo do Rio Doce. “São viveiros locais, de pessoas que não têm vínculo nenhum com governos, são inciativas locais. Nós vamos fomentar essa atividade”, disse.
A Fundação Renova foi criada para executar ações de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015. O maior desastre ambiental do país deixou 19 mortos e causou prejuízos ao longo de toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

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