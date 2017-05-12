Rio Doce Crédito: Brunela Alves / A Gazeta

A Fundação Renova estima em R$ 1,1 bilhão o valor do investimento para o reflorestamento de uma área de aproximadamente 40 mil hectares ao longo do Rio Doce, que foi severamente atingido pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de minério, em 2015. A barragem pertence à mineradora Samarco. O recurso será aplicado ao longo de dez anos.

A recuperação dos 40 mil hectares de floresta vai exigir até 20 milhões de mudas nativas, de acordo com a Fundação Renova. No entanto, segundo o especialista em Programas Socioambientais da fundação, Felipe Tieppo, o trabalho ainda não chegou à fase de plantio.

Your browser does not support the audio element. Reflorestamento às margens do Rio Doce custará mais de R$ 1 Bi

A produção das mudas ficará a cargo de produtores que estão localizados ao longo do Rio Doce. “São viveiros locais, de pessoas que não têm vínculo nenhum com governos, são inciativas locais. Nós vamos fomentar essa atividade”, disse.