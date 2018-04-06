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Refis vai dar fôlego para micro e pequenas empresas, avalia Sebrae

Poderão ser parcelados os impostos do regime Simples vencidos até novembro de 2017

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 13:20

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

06 abr 2018 às 13:20
Muitos empreendedores endividados do Espírito Santo estão próximos de renegociar as dívidas com menos juros e com um prazo de financiamento mais longo. Esse cenário se abriu após o Congresso Nacional derrubar veto do presidente Michel Temer e autorizar o programa de refinanciamento de dívidas (Refis) das micro e pequenas empresas. Procurada, a Receita Federal não informou o número de empresas capixabas que podem ser beneficiadas com o programa mas, no país, cerca de 600 mil devem ser beneficiadas com o novo programa. Juntas, todas essas micro e pequenas empresas devem quase R$ 21 bilhões em impostos.
Muito aguardado, novo refis pode ser a bóia de salvação de micro e pequenas empresas capixaba Crédito: Arquivo
Poderão ser parcelados os impostos do regime Simples vencidos até novembro de 2017. Para fazer parte do programa, as empresas devedoras terão que dar uma entrada de 5% do total devido à Receita – quantia que poderá ser dividida em até 5 vezes. A redução da dívida vai depender das condições do pagamento da parcela restante.
O pagamento integral terá uma redução de 90% dos juros cobrados pelo atraso e redução de 70% das multas. O pagamento em 145 parcelas terá uma redução de 80% dos juros e de 50% das multas. A terceira forma de pagamento, dividido em 175 meses, oferece uma redação de 50% dos juros e das multas.
Refis vai dar fôlego para micro e pequenas empresas, avalia Sebrae
Na avaliação de Ivair Júnior, que é analista do Sebrae no Espírito Santo, a possibilidade de renegociação será uma grande ajuda os empresários capixabas.
"Nesse período de saída de crise, as empresas vão ter esse fôlego para conseguir fazer o pagamento das dívidas e se manter no mercado após esses problemas graves que nós tivemos de desemprego e empresas fechando", avaliou o analista do Sebrae.
A previsão é para que a lei seja promulgada no início de maio. Depois disso, os empresários terão até 90 dias para aderir ao programa de refinanciamento. 

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