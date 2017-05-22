Refis deve recuperar cerca de R$ 200 milhões em débitos estaduais

Empresas que estão com pendências junto ao Fisco Estadual têm até o dia 31 de maio para conseguir desconto de até 100% nas multas e juros. O Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, o Refis 2017, concede desconto em débitos de ITCMD, ICM, ICMS e IPVA para pessoa física ou jurídica. O período de adesão ao programa vai até o dia 30 de novembro, porém, a partir de junho, o desconto não é integral e diminui de acordo com o período da adesão.

Your browser does not support the audio element. Refis deve recuperar cerca de R$ 200 milhões em débitos estatuais

Pode aderir ao Refis o contribuinte com débito fiscal estadual que antecede o dia 31 de dezembro de 2016. De acordo com o secretário Estadual da Fazenda, Bruno Funchal, atualmente, cerca de 16 mil empresas e 18 mil pessoas estão com débitos com a Receita Estadual. O governo estima recuperar cerca de R$ 200 milhões até o final do programa, no dia 30 de novembro.

A empresa que tem débito com a Receita Estadual não pode participar de licitação e não consegue aderir ao Simples Nacional. De acordo com o secretário, essa é uma boa oportunidade para quem tem débito e deseja se regularizar, pois, segundo ele, o próximo Refis só será realizado em 2022. “O objetivo desse Refis é aproveitar a saída da crise para dar oportunidade das empresas se ajustarem perante ao Fisco Estadual, para retomar o investimento, gerar emprego e retomar a economia”, disse.