Refém joga carro em cima de viatura policial para escapar de sequestro-relâmpago

Para escapar de um sequestro-relâmpago, um homem jogou o carro em cima de uma viatura da Polícia Militar, neste sábado (10), em Itapemirim, no Litoral Sul. O assaltante obrigava o refém - proprietário do veículo - a levá-lo em casa, no município de Marataízes.

De acordo com a Polícia Civil, Diogo Dias Correia, de 30 anos, abordou a vítima em Piúma, que, sob a mira de uma arma de brinquedo, foi obrigada a levar o bandido até Marataízes, onde o criminoso reside. Diogo foi autuado em flagrante e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari.