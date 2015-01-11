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VIOLÊNCIA NO LITORAL SUL DO ESTADO

Refém joga carro em cima de viatura policial para escapar de sequestro-relâmpago

Criminoso queria que a vítima o levasse em casa e acabou preso após o acidente em Itapemirim

Publicado em 10 de Janeiro de 2015 às 22:14

Publicado em 

10 jan 2015 às 22:14
Para escapar de um sequestro-relâmpago, um homem jogou o carro em cima de uma viatura da Polícia Militar, neste sábado (10), em Itapemirim, no Litoral Sul. O assaltante obrigava o refém - proprietário do veículo - a levá-lo em casa, no município de Marataízes.
De acordo com a Polícia Civil, Diogo Dias Correia, de 30 anos, abordou a vítima em Piúma, que, sob a mira de uma arma de brinquedo, foi obrigada a levar o bandido até Marataízes, onde o criminoso reside. Diogo foi autuado em flagrante e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari.
Refém joga carro em cima de viatura policial para escapar de sequestro-relâmpago

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