Reestruturação do BB gera protestos dos bancários no ES

Dez agências do Banco do Brasil tiveram o atendimento paralisado na manhã desta terça-feira. Os bancários se mobilizaram contra a reestruturação do banco pretendida pelo governo federal, que tem como objetivo reduzir cerca de 18 mil funcionários e acabar com aproximadamente 700 agências.

No Estado, a ideia é fechar quatro unidades do Banco do Brasil, todas na Grande Vitória, de acordo com o Sindicato dos Bancários (Sindibancários). As agências do Parque Moscoso e da Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, seriam extintas. Já as agências da Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, na cidade de Cariacica, e a agência de Jardim Limoeiro, na Serra, seriam transformadas em postos de atendimento.

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O Sindicato dos Bancários do Espírito Santo critica a iniciativa do fechamento de agências e de redução de funcionários. Segundo o diretor do Sindibancarios, Thiago Duda, a medida é inadequada num momento em que o Banco do Brasil tem um crescimento no número de clientes.

Para o dirigente sindical, ainda é difícil de estimar as consequências das medidas de redução do número de funcionários e fechamento de agências. No entanto, ele avalia que a inciativa pode trazer prejuízos para os usuários dos serviços bancários.

“Neste ano, o Banco do Brasil incrementou em cerca de um milhão o número de clientes, enquanto estamos reduzindo nove mil postos de trabalho, podendo chegar a 18 mil. O reflexo é imediato: é um maior número de clientes para cada bancário atender”, considerou.

A diretora do Sindibancários, Gorete Barone, também acredita que as medidas pretendidas tem como principal objetivo reduzir gastos e aumentar os lucros. “Na verdade, o que a gente avalia é que o corte de gastos é ter mais lucros com menos custos para usar parte desse dinheiro para o pagamento da dívida pública”, afirmou.