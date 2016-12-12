Reduzir o desperdício na irrigação é uma das medidas para reduzir os impactos da seca no Estado

Reduzir o desperdício na irrigação. Aperfeiçoar as técnicas de manejo do solo. Medidas que podem contribuir para a redução dos impactos da seca na agricultura. De toda água captada no Estado, 70% é utilizada para irrigar lavouras. Mas de cada 10 litros d’água, quatro litros acabam evaporando ou sendo levados pelo vento. Para o professor do Ifes de Santa Teresa Gustavo Haddad, doutor em engenharia agrícola, é possível melhorar a eficiência dos sistemas convencionais, como, por exemplo, a aspersão e o pivô central.

"Eu sempre falo: não é o tipo de irrigação. Mas sim como se maneja a irrigação. Não adianta ter o melhor equipamento. Se for tratado de forma errada, vai ser péssimo. Eu tenho que ter um bom manejo, uma boa operação. Manutenção preventiva para garantir um bom funcionamento".

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O sistema de gotejamento tem sido apontado como uma alternativa que economiza mais água. O professor explica que o gotejamento pode realmente ser mais econômico, mas tudo depende da instalação e manutenção do equipamento.

"Potencialmente, ele pode ser o melhor equipamento de irrigação, em termos de eficiência de uso da água. Por que? Como ele aplica a água gota a gota no pezinho da planta, se tem menores perdas durante a aplicação. "Tem um problema aqui. O controle desse gotejamento, a manutenção dele não é tão simples. Como a água passa por orifícios muito estreitos, acaba que ele é muito sensível ao entupimento".

Por isso o produtor também deve investir num sistema de filtragem da água. E não dá para falar de preservação da água sem também discutir os cuidados com o solo e o manejo da terra.

O engenheiro agrônomo do Incaper Carlos Sangali alerta para os altos índices de erosão na agricultura. "Uma área de mata, existe uma perda de solo, mas ainda pequena. A água carreia quatro quilos por hectare por ano. Numa mata fechada. Mas quando chega na lavoura, que seja de algodão, de milho, de café, são 40 toneladas de terra que saem do morro para ir pra baixada".

No combate a essa erosão, o plantio em curva de nível tem se mostrado muito eficiente, destaca Carlos Sangali. A técnica consiste em o agricultor preparar o terreno em linhas horizontais, com diferentes altitudes. Os degraus, formados pelas diferentes alturas, ajudam na infiltração. "Veio a água da chuva, ela vai segurar e vai infiltrar devagarinho para alimentar o lençol e os córregos. E também dificultar que o solo desça".

Degradação do solo

A pecuária é outra cultura que provoca grande degradação do solo. Assim que assumiu a propriedade da família, em Montanha, Vitor Alves entendeu que para ter água, precisava mudar o manejo. Hoje, o gado é criado em sistema de pasto rotacionado. Em nenhuma área, o solo fica exposto. O córrego e as nascentes são cercados, para o gado não pisotear e a água é levada por um sistema de tubulação até os cochos, no meio do pasto.

Durante a estiagem intensa, o rebanho foi para o confinamento, onde foi alimentado com milho. Além de todas essas medidas, o produtor também reflorestou a área no entorno da nascente. E mesmo durante a maior seca do Espírito Santo, a água não deixou de correr na propriedade.