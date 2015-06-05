Reduzir emissão de pó preto no ar e punir responsáveis pela poluição

Reduzir a quantidade de pó preto no ar e formalizar punições para os responsáveis pela poluição na Grande Vitória. Este é o grande desafio do Estado na área ambiental em 2015, afirmou o secretário estadual de Meio Ambiente, Rodrigo Júdice, nesta sexta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente.De acordo com o secretário, o Governo do Estado trabalha, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na confecção de um plano estratégico ambiental que tem como principal objetivo tornar mais rígidos os limites dos índices de emissão e de quantidade de poeira sedimentada no ar da Grande Vitória, o conhecido “pó preto”.

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“Os padrões nacionais de qualidade do ar são muito menos rigorosos que o do Espírito Santo. Nosso compromisso é avançar ainda mais. Estamos nos apoiando na Ufes para que o plano estratégico de qualidade do ar seja aprovado e aí estabeleceremos padrões mais rigorosos e apoiado na ciência”, disse.

Segundo Júdice, que é jurista e procurador de carreira do Estado, é preciso também buscar um ordenamento jurídico para punir as empresas e demais responsáveis pela poluição atmosférica no Estado.

“O ordenamento jurídico é falho, precisamos instalar um mecanismo de punição, que hoje não existe. Estou trabalhando nisso, quando a empresa ultrapassar o limite, a poluição não pode só ficar pairando no ar, tem que ter punição”, planeja.

A poluição em Vitória tem sido alvo recorrente de reclamação por parte de diversos moradores, principalmente de quem habita nas proximidade do Porto de Tubarão, onde empresas mineradora e siderúrgica estão instaladas. As empresas também são alvos de investigação do Legislativo, por meio de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

Independentemente dos resultados da CPI, o Executivo Estadual estuda as medidas divulgadas por Júdice para serem implantadas até o final do ano.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, o secretário também pediu para que a população colabore. “É preciso ajuda na preservação da nossa natureza, no reflorestamento e na economia de recursos. Precisamos mudar hábitos na nossa sociedade”, pediu.

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