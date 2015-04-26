Reduzir consumo de sal e praticar exercício físico são dicas de médicos para evitar hipertensão

Evitar o excesso de sal nas refeições diárias e praticar muito exercício físico. Essas são as principais dicas para evitar a hipertensão, que pode desencadear diversas doenças cardiovasculares. É preciso ficar atento para os riscos da doença e manter a cultura da prevenção, de acordo com médicos. Atualmente, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra mais de 260 mil hipertensos em tratamento na rede pública. Este domingo (26) foi marcado pela data do Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão.

A comerciante Alaíde Bermudes, 57 anos, foi diagnosticada com hipertensão há 30 anos e, desde então, mudou sua rotina de vida. “Diminuí bastante o sal e comecei a fazer exercício físico depois disso. Passei a levar uma vida mais tranquila, além dos medicamentos. Tentei diminuir o meu peso também para me adequar e conseguir viver bem, mesmo com a hipertensão”, disse.

De acordo com o cardiologista Wilson Ayub Lopes, pesquisas indicam que, na Grande Vitória, quase 30% da população tem hipertensão. Para o médico, a alimentação e o sedentarismo são grandes fatores de risco, mas causas genéticas e psicológicas, como ter uma rotina estressante, também são grande causadores da hipertensão.“É muito importante falar dos hábitos alimentares, principalmente o sal. O sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, aumenta a pressão por fica na parede das artérias, que se contraem e aumentam a pressão. É preciso evitar alimentos industrializados, condimentados e muito ricos em sal”, explicou o cardiologista.O tratamento pode ser feito através de mudança de hábitos e por medicamentos. Em certos casos, segundo o médico, a doença não se manifesta através de seus sintomas principais, como dores na nuca, e, portanto, é preciso fazer consultas e exames periódicos. O tratamento é fundamental, já que a doença pode causar infartos e Acidente Vascular Cerebral (AVC).