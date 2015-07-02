Para evitar mais demissões, empresas já estariam reduzindo a jornada de trabalho dos funcionários no setor metalúrgico do Estado. Essa informação é do Sindicato dos Metalúrgicos (Sindimetal). A entidade que representa os trabalhadores informou que negociações estão em curso para reduzir a jornada de 800 trabalhadores no total. Duas empresas já teriam adotado esta alternativa em que trabalhadores ficam em casa por cinco dias no mês, de acordo com o sindicato.

As empresas têm economizado, em média, 14% da folha mensal de pagamentos, mas não há a quantidade exata de trabalhadores que estão nessa situação, conforme o presidente do Sindimetal, Roberto Pereira.

Your browser does not support the audio element. Redução de jornada já entrou em prática na indústria capixaba, afirma sindicato dos metalúrgicos

“Os Trabalhadores ficam cinco dias a mais por mês em casa. Desses cinco dias, dois dias e meio são descontados e dois dias e meio abonados. Nesses dias a empresa vai economizar em água, transporte, energia e tem uma certa economia que oxigena a empresa e faz ela ficar mais tempo sem projetar demissões”, revelou à Rádio CBN Vitória.

Tal medida, de acordo com o sindicato, é importante para todas as partes, já que evita que os trabalhadores fiquem sem receber salário no fim do mês. Além disso, as empresas evitam gastos com demissões. Segundo Roberto Pereira, uma empresa do Estado já tem deixado os trabalhadores em casa nas sextas.

O presidente do Conselho Temático de Relações do Trabalho da Federação das Indústrias do Estado (Findes), Haroldo Massa, diz que, formalmente, ainda não tem conhecimento destas práticas nas empresas capixabas. No entanto, acredita que é uma medida que deve acontecer no setor metalúrgico.

“O empresariado está preocupado em não demitir mais. Uma redução de jornada pode ser a próxima etapa sim. Acredito que isso possa acontecer e venha a acontecer no setor industrial não seriado, como o setor metalmecânico. Isso vai ocorrer, para evitar mais demissões”, explicou à CBN.