Redes de pesca predatória em Vitória colocam golfinhos em risco

Redes de pesca predatória foram apreendidas em Vitória, nesta quarta-feira (6) Crédito: Divulgação

Dois pescadores acostumados a pescar na área próxima da ponta do Porto de Tubarão, em Vitória, flagraram redes de pesca predatórias que colocaram em risco golfinhos que nadavam próximo ao local, em Camburi. A cena foi filmada na manhã desta quarta-feira (6) e os pescadores denunciaram a situação para órgãos ambientais.

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Técnicos da secretaria de Meio Ambiente de Vitória estiveram no local, constataram a prática de pesca predatória na Praia de Camburi e retiraram uma das redes da água. A prefeitura afirmou que os golfinhos não estavam presos, mas, segundo o oceanógrafo Paulo Rodrigues, que atua na secretaria de Meio Ambiente da cidade, a presença da rede deixou os golfinhos mais agitados. A prefeitura informou que os pescadores responsáveis por utilizarem a rede de forma irregular fugiram do local antes da chegada da equipe de fiscalização.

A pesca com redes é proibida em Vitória a uma distância de três milhas náuticas da ponta do Porto de Tubarão – que equivale a cerca de 5.500 metros. Apesar de a rede apreendida não ter golfinhos presos, o oceanógrafo Paulo Rodrigues explicou que pequenos peixes e crustáceos estavam presos na barreira de náilon.

"Isso acarreta que você está eliminando do ambiente todos os filhotes que não cresceram e não vão chegar a reproduzir. Eles também não vão gerar biomassa, não serão comidos pelos predadores quando estão no potencial de biomassa deles", avaliou o oceanógrafo.

O ambientalista Rafael Braga também esteve no local onde os golfinhos foram avistados. Na avaliação de Rafael, o grupo de golfinhos teve sorte de não ficar preso às redes. Segundo ele, a morte desse tipo de animal causada pela pesca predatória é recorrente na Grande Vitória e acontece por afogamento, assim como as tartarugas marinhas.

É um problema comum e diário. Todos os dias a gente lida com esse problema. Os voluntários estão ajudando bastante, mas ainda não é o suficiente. Precisamos de mais ajuda, mais voluntários e mais apoio político", avaliou o ambientalista.

O pescador responsável por gravar o vídeo com a pesca predatória e denunciar a situação não quis se identificar, mas afirmou que sofreu ameaças dos pescadores que estavam posicionando redes na ponta de Tubarão.

"Os pescadores vieram para cima da gente com o barco, para colidir com a nossa embarcação e a gente ficou com medo. Falaram que tinham visto nosso rosto e que iriam matar a gente. A gente foi embora e ligamos para a polícia. Quando chegamos aqui, a polícia estava esperando a gente, porque ficamos com medo de sofrer algum tipo de represália", disse o pescador.