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Campanha

Rede de solidariedade: Campanha de doação de água é realizada para cidades atingidas pelo mar de lama

As doações estão concentradas em Vitória e podem ser feitas das 8 às 17 horas, na sede do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, na Enseada do Suá

Publicado em 09 de Novembro de 2015 às 15:58

Publicado em 

09 nov 2015 às 15:58
Devido a interrupção no abastecimento de água nos municípios de Colatina e Baixo Guandu, em decorrência da lama de rejeitos provenientes do rompimento das barragens da Samarco em Mariana, Minas Gerais, o Governo do Espírito Santo realiza uma campanha de doação de água mineral para ajudar os moradores das cidades que serão afetadas.
As doações estão concentradas em Vitória e podem ser feitas das 8 às 17 horas, na sede do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, na Enseada do Suá e na sede da Defesa Civil de Vitória, localizada na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 225, edifício Tucumã. 
Já as empresas que quiserem fazer doações de caminhões-pipa devem entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone (27) 9 9904-5736. Também estão sendo mobilizados os voluntários do Núcleo Comunitário de Defesa Civil (Nudec) para ajudar nesse trabalho.
Segundo o coordenador da ação, Major Anderson Guerim Pimenta, a campanha conta com o apoio das defesas civis e dos escoteiros. As doações serão levadas para as cidades de acordo com a oferta e demanda e não há ainda previsão para que termine. Outros dois pontos de coleta serão criados nos municípios de Colatina e Baixo Guandu.

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