Rede de solidariedade: Campanha de doação de água é realizada para cidades atingidas pelo mar de lama

Devido a interrupção no abastecimento de água nos municípios de Colatina e Baixo Guandu, em decorrência da lama de rejeitos provenientes do rompimento das barragens da Samarco em Mariana, Minas Gerais, o Governo do Espírito Santo realiza uma campanha de doação de água mineral para ajudar os moradores das cidades que serão afetadas.

As doações estão concentradas em Vitória e podem ser feitas das 8 às 17 horas, na sede do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, na Enseada do Suá e na sede da Defesa Civil de Vitória, localizada na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 225, edifício Tucumã.

Já as empresas que quiserem fazer doações de caminhões-pipa devem entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone (27) 9 9904-5736. Também estão sendo mobilizados os voluntários do Núcleo Comunitário de Defesa Civil (Nudec) para ajudar nesse trabalho.