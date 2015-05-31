Rede criminosa fatura R$ 140 milhões com bolsa-pesca

Aliciadores usam gente simples para fraudar o seguro-defeso. Em janeiro, iniciamos uma investigação jornalística para identificar como a “cultura do seguro-defeso” se alastrou pelo Estado, fincando raízes da corrupção em diversas localidades. A partir de dados públicos, disponíveis no site da Transparência do governo federal, e por meio de técnicas de cruzamentos de dados, a reportagem encontrou, entre os beneficiários, autônomos, comerciantes, funcionários públicos e até bandidos condenados.
Confira os quatro dias da série.
Rede criminosa fatura R$ 140 milhões com o seguro-defeso
Fraude de R$ 140 milhões na Pesca do Estado tem seguro-defeso para falsos pescadores
Políticos são suspeitos de comprar votos com bolsa-pesca
Especial 2 - Leandro Nossa - Registro de pescador e seguro-defeso trocados por votos - 5.25s - 01-06-15
Políticos são suspeitos de comprar votos com bolsa-pesca
Especial 3 - Leandro Nossa - Fraude no seguro-defeso ES registra quatro vezes mais pescadores do que o limite permitido nos barcos - 5.59s - 02-06-15
Bolsa não chega a quem mais precisa
Especial 4 - Leandro Nossa - Concedido a falsos pescadores, seguro-defeso não chega a quem mais precisa - 5.04s - 03-06-15