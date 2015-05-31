Rede criminosa fatura R$ 140 milhões com bolsa-pesca

Aliciadores usam gente simples para fraudar o seguro-defeso. Em janeiro, iniciamos uma investigação jornalística para identificar como a “cultura do seguro-defeso” se alastrou pelo Estado, fincando raízes da corrupção em diversas localidades. A partir de dados públicos, disponíveis no site da Transparência do governo federal, e por meio de técnicas de cruzamentos de dados, a reportagem encontrou, entre os beneficiários, autônomos, comerciantes, funcionários públicos e até bandidos condenados.