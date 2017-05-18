Rede CBN faz cobertura especial de crise política em Brasília

Aécio Neves Crédito: Jefferson RudyAgência Senado

Caro ouvinte, excepcionalmente você não irá acompanhar o programa CBN Vitória na manhã desta quinta-feira (18). A programação da Rede CBN segue com a cobertura da crise política até ao meio-dia. A mudança é em função da reportagem feita pelo jornal O Globo quanto a informação de um áudio da conversa do presidente Michel Temer (PMDB) e o empresário Joesley Batista, da JBS, que compromete o governo federal.

Além disso, o senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, é alvo de operação da Polícia Federal. O tucano foi flagrado em gravação por Batista, da JBS, pedindo R$ 2 milhões, segundo a TV Globo. Agentes foram em prédio de Ipanema, além de Copacabana e Tijuca. Além dele, também são alvos a irmã Andrea Neves e Altair Alves, que é apontado com braço direito de Cunha.