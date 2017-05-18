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Crise política

Rede CBN faz cobertura especial de crise política em Brasília

Programação foi alterada na manhã desta terça-feira (18). Senador Aécio Neves é alvo de operação da PF

Publicado em 18 de Maio de 2017 às 09:00

Publicado em 

18 mai 2017 às 09:00
Aécio Neves Crédito: Jefferson RudyAgência Senado
Caro ouvinte, excepcionalmente você não irá acompanhar o programa CBN Vitória na manhã desta quinta-feira (18). A programação da Rede CBN segue com a cobertura da crise política até ao meio-dia. A mudança é em função da reportagem feita pelo jornal O Globo quanto a informação de um áudio da conversa do presidente Michel Temer (PMDB) e o empresário Joesley Batista, da JBS, que compromete o governo federal.
Além disso, o senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, é alvo de operação da Polícia Federal. O tucano foi flagrado em gravação por Batista, da JBS, pedindo R$ 2 milhões, segundo a TV Globo. Agentes foram em prédio de Ipanema, além de Copacabana e Tijuca. Além dele, também são alvos a irmã Andrea Neves e Altair Alves, que é apontado com braço direito de Cunha.
Na tarde desta quinta você acompanha normalmente as notícias do Estado, no  programa CBN Cotidiano, e as atualizações da hecatombe política ao longo do dia na 92,5 FM. 

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