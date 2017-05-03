Rede analisa nome de Audifax para lançar chapa nas próximas eleições, diz Heloísa Helena

A ex-senadora Heloísa Helena, atualmente na Rede Sustentabilidade, esteve no Espírito Santo nesta quarta-feira (3) cumprindo agenda partidária. Em conversa com a Rádio CBN Vitória, ela falou sobre os objetivos do partido no Espírito Santo e sobre a possibilidade de uma chapa majoritária para o Governo do Estado encabeçada pelo prefeito da Serra, Audifax Barcelos.

A ex-senadora, que agora está à frente da coordenação nacional de organização da Rede, comentou que o partido vai buscar apresentar aos Estados projetos alternativos à disputa entre PSDB e PT. A respeito do Espírito Santo, ela disse que a Rede vai buscar parceiros com identidade programática para as eleições do ano que vem.

Heloísa Helena também disse que é possível uma candidatura própria ao Palácio Anchieta em 2018 que poderia ser encabeçada pelo prefeito da Serra Audifax Barcelos. “Aqui, nós estamos trabalhando muito na perspectiva de termos chapas completas, inclusive com a possibilidade de que Audifax possa disponibilizar o seu nome para a candidatura majoritária”, afirmou.

O prefeito da Serra foi procurado para se posicionar a respeito da fala da ex-senadora. Por meio da assessoria, Audifax Barcelos informou que não comenta sobre candidatura nas eleições de 2018 e que está totalmente focado para a gestão da Serra.

Ainda sobre Audifax, que teve o nome vinculado ao recebimento de caixa dois na lista da Odebrecht, Heloísa Helena disse que o mandatário serrano já se posicionou diante do partido. “Ele disse que está absolutamente tranquilo e que está totalmente à disposição porque conversou com várias pessoas que deixaram claro que nenhum desses passos foram dados. Então, o que é importante para a Rede e também para ele é que tudo seja esclarecido”, disse em entrevista à Rádio CBN Vitória.