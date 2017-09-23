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Recursos de multa atraem centenas em evento do Detran, na Serra

Serviços e solicitações foram feitos no local, assim como atividades educativas

Publicado em 23 de Setembro de 2017 às 13:54

Publicado em 

23 set 2017 às 13:54
O Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) promoveu neste sábado o “Dia D”, com prestação de serviços relacionados à área. O evento ocorreu no Parque da Cidade, em Valparaíso, na Serra, com estimativa de receber 3,5 mil pessoas.
Eram oferecidos serviços, como solicitações de segunda via de carteira de motorista, orientação para primeira habilitação e exame toxicológico, orientação jurídica para pedir recursos em multas e até revisão de motociclistas.
Recursos de multa atraem centenas em evento do Detran, na Serra
O técnico em eletrônica, Alexandre Magno, acabou bebendo antes de dirigir e recebeu uma multa alta. Ele disse que vai pagar, mas foi ao evento para se informar mais. “Bebi no período da tarde e de noite fui fazer um lanche e fiquei com medo de soprar o bafômetro. Hoje nem dirijo mais quando sei que vou beber. Não vale a pena”, destaca.
A programação também contou com atividades educativas para crianças e adultos. O Corpo de Bombeiros simulou um resgate de um acidente com vítimas presas às ferragens.

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