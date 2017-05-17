Recuperação de patrimônios públicos custam mais de R$ 1 milhão

Atos de vandalismo contra o patrimônio público levam as prefeituras dos principais municípios da Grande Vitória a gastarem mais de R$ 1 milhão por ano para recuperar os equipamentos danificados. Para se ter uma ideia do prejuízo, somente a prefeitura da Serra gasta R$ 100 mil por mês com para reparar os itens vandalizados.

Em Vitória, o gasto fica bem abaixo das despesas da prefeitura serrana. São R$ 200 mil por ano. No entanto, o secretário municipal da Central de Serviços da capital, Leonardo Gonçalves, diz que esse valor é significante e diz que poderia ser investido em outros equipamentos para a população.

“O dinheiro que é gasto para recuperar um banco, fazer todo e qualquer tipo de manutenção de um equipamento público que foi alvo de vandalismo, nós poderíamos utilizar para a melhoria dos espaços, para fazer a instalação de um item novo, de uma academia. Enfim, esse dinheiro poderia ser utilizado de outra forma”, disse.

A vendedora Josiely Cristine, de 20 anos, afirma que vê muitos espaços depredados em Vitória. Ela pede mais consciência da população. “Se o cidadão fosse consciente, a prefeitura não precisaria gastar esse dinheiro que eles dizem que gastam para reconstituir um patrimônio”, destacou.

A prefeitura de Cariacica informou que tem um prejuízo anual de R$ 100 mil com reparos e manutenção de material em espaços públicos, como mobiliário de praças, equipamentos esportivos, lixeiras, além de pichações.