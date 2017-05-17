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VANDALISMO

Recuperação de patrimônios públicos custam mais de R$ 1 milhão

Prefeituras da Grande Vitória têm altos gastos para recuperar equipamentos danificados

Publicado em 17 de Maio de 2017 às 20:24

Publicado em 

17 mai 2017 às 20:24
Atos de vandalismo contra o patrimônio público levam as prefeituras dos principais municípios da Grande Vitória a gastarem mais de R$ 1 milhão por ano para recuperar os equipamentos danificados. Para se ter uma ideia do prejuízo, somente a prefeitura da Serra gasta R$ 100 mil por mês com para reparar os itens vandalizados.
Em Vitória, o gasto fica bem abaixo das despesas da prefeitura serrana. São R$ 200 mil por ano. No entanto, o secretário municipal da Central de Serviços da capital, Leonardo Gonçalves, diz que esse valor é significante e diz que poderia ser investido em outros equipamentos para a população.
“O dinheiro que é gasto para recuperar um banco, fazer todo e qualquer tipo de manutenção de um equipamento público que foi alvo de vandalismo, nós poderíamos utilizar para a melhoria dos espaços, para fazer a instalação de um item novo, de uma academia. Enfim, esse dinheiro poderia ser utilizado de outra forma”, disse.
A vendedora Josiely Cristine, de 20 anos, afirma que vê muitos espaços depredados em Vitória. Ela pede mais consciência da população. “Se o cidadão fosse consciente, a prefeitura não precisaria gastar esse dinheiro que eles dizem que gastam para reconstituir um patrimônio”, destacou.
A prefeitura de Cariacica informou que tem um prejuízo anual de R$ 100 mil com reparos e manutenção de material em espaços públicos, como mobiliário de praças, equipamentos esportivos, lixeiras, além de pichações.
Os gastos da prefeitura da Serra chegam a R$ 100 mil por mês para recuperar itens como pontos de ônibus e bancos de praças. A prefeitura de Vila Velha não informou o valor que gasta para o conserto do patrimônio público que é alvo de vandalismo.

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