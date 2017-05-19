Os consumidores que precisam tirar dúvidas, registrar reclamações ou fazer denúncias no Procon de Vitória não precisam mais se dirigir à sede do órgão. Nesta sexta-feira (19), foi lançado o aplicativo Procon Vitória, ferramenta onde a população terá orientações de como proceder diante das demandas provenientes da relação com fornecedores de bens e serviços pelo smartphone. Em duas horas de funcionamento, 50 pessoas registraram reclamações no aplicativo.

Your browser does not support the audio element. Reclamações ao Procon já podem ser feitas pelo smartphone

De acordo com a gerente do Procon Municipal, Hérica Correa, após baixar o aplicativo e registrar a demanda, o consumidor recebe o retorno da solicitação, por e-mail, em até cinco dias. Se o caso for mais complexo, a pessoa é orientada a procurar a sede física do órgão. “Caso seja fiscalização, já vamos encaminhar uma equipe ao local. Se for um dúvida ou questionamento, caso a pessoa tenha direito, ela será orientada a procurar o Procon mais próximo de sua casa para fazer sua reclamação”, disse.

Por semana, o Procon Municipal atende cerca de 500 pessoas. Com o aplicativo, a expectativa é que o atendimento dobre. Segundo Hérica, a principal demanda dos consumidores neste início de funcionamento do aplicativo foi com relação a serviços do dia a dia. “Telefonia e serviços essenciais como água, esgoto e energia. Essas sempre são as empresas mais reclamadas”, destacou.