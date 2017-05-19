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Reclamações ao Procon já podem ser feitas pelo smartphone

Em duas horas de funcionamento, 50 pessoas registraram reclamações no aplicativo

Publicado em 19 de Maio de 2017 às 18:30

Publicado em 

19 mai 2017 às 18:30
Os consumidores que precisam tirar dúvidas, registrar reclamações ou fazer denúncias no Procon de Vitória não precisam mais se dirigir à sede do órgão. Nesta sexta-feira (19), foi lançado o aplicativo Procon Vitória, ferramenta onde a população terá orientações de como proceder diante das demandas provenientes da relação com fornecedores de bens e serviços pelo smartphone. Em duas horas de funcionamento, 50 pessoas registraram reclamações no aplicativo.
Reclamações ao Procon já podem ser feitas pelo smartphone
De acordo com a gerente do Procon Municipal, Hérica Correa, após baixar o aplicativo e registrar a demanda, o consumidor recebe o retorno da solicitação, por e-mail, em até cinco dias. Se o caso for mais complexo, a pessoa é orientada a procurar a sede física do órgão. “Caso seja fiscalização, já vamos encaminhar uma equipe ao local. Se for um dúvida ou questionamento, caso a pessoa tenha direito, ela será orientada a procurar o Procon mais próximo de sua casa para fazer sua reclamação”, disse.
Por semana, o Procon Municipal atende cerca de 500 pessoas. Com o aplicativo, a expectativa é que o atendimento dobre. Segundo Hérica, a principal demanda dos consumidores neste início de funcionamento do aplicativo foi com relação a serviços do dia a dia. “Telefonia e serviços essenciais como água, esgoto e energia. Essas sempre são as empresas mais reclamadas”, destacou.
No aplicativo também é possível conferir o ranking das empresas mais reclamadas no município e consultar o Código de Defesa do Consumidor (CDC). No prazo de 30 dias o aplicativo terá uma ferramenta para deficientes visuais, com informações em áudio.

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