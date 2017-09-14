Recém-inaugurado, monumento "Vitória 360°" já passa por manutenção

Monumento "Vitória 360º" passa por manutenção Crédito: Caíque Verli

Inaugurado há apenas uma semana, o monumento "Vitória 360 Graus" já teve que passar por manutenção.

Segundo a Prefeitura de Vitória, o reparo é necessário porque o tempo de secagem (cura) do material utilizado para a confecção da escultura, que é algo novo, diferente e com uma nova técnica, acabou não ocorrendo dentro do prazo previsto.

O monumento foi coberto e isolado, o que assustou moradores que passam pela Curva da Jurema. O aposentado Carlos Alberto ficou sem entender quando viu a manutenção.

"Acho que o material que usaram deveria ser um material melhor para que ele tivesse durabilidade para que em dois, três dias não fique do jeito que está. Não sei se é a maresia ou vento, mas o material poderia ter sido melhor", disse.

Já o metalúrgico David Dutra questiona se o monumento não foi entregue antes da hora.

"Com você inaugura algo que não está pronto? Onde pessoas tiram foto, em uma data importante para Vitória e de repente chega a informação de que já vai passar por manutenção. Como que funciona isso? Inauguraram sem terminar?", indaga.

O secretário da Central de Serviços, Leonardo Gonçalves, nega que o monumento tenha sido inaugurado sem terminar. Segundo ele, a manutenção já estava programada para após a inauguração, depois que passasse o período chuvoso.

"Foi feito uma aplicação de um material no revestimento de forma que já era programada posterior à inauguração uma intervenção. Devido ao período chuvoso que nós estávamos passando, a aplicação de um outro produto de maior durabilidade', explica.