Receita monta plantão para tirar dúvidas sobre o Imposto de Renda

Receita recebe 490 mil declarações de IR no primeiro dia de entrega Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda entra em seu último mês na próxima segunda-feira (01). Na reta final, aumenta o movimento nos postos da Receita Federal e as dúvidas dos contribuintes.

Para atender esse crescimento de demanda, o Centro de Atendimento ao Contribuinte, localizado na Delegacia da Receita Federal, no Centro de Vitória, inicia um plantão de atendimento sem a necessidade de agenda prévio, apenas para tirar as dúvidas e ajudar os contribuintes a preencherem a declaração.

O atendimento vai do dia primeiro até o dia 30 de abril, de 13h às 18h, de segunda a sexta-feira.

O plantão pode ajudar a resolver problemas, como a do Emerson Mayer, servidor público, que está em busca do recibo da última declaração do imposto de renda. Ele tentou agendar pela internet o atendimento em uma das agências, mas só conseguiu data disponível para maio - portanto, após o fim do prazo para envio da declaração. O servidor também buscou o atendimento presencialmente na Receita em Vila Velha, mas havia poucas senhas disponíveis

"Somos todos cidadãos, somos todos contribuintes, cumpridores dos nossos deveres. Desde que comecei minha vida funcional e fiscal, tudo eu faço certinho e aí acontece isso", declarou.

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PROCURA

O delegado adjunto da Receita Federal Ivon Pontes Schayder afirma que esse é um período de muita procura pelo serviço, mas pede paciência e que o contribuinte persista.

"Esse é um período que tem um congestionamento maior em virtude da entrega da declaração. Mas a gente entende que o contribuinte vai conseguir buscar esses elementos até porque a Receita quer que contribuinte entregue sua declaração. Se ele não conseguiu no primeiro dia, orientamos que ele volte em outra oportunidade. Ainda há tempo pra ele apresentar dentro do prazo", comentou o delegado.

MULTA

A Receita Federal espera receber 30,5 milhões de declarações dentro do prazo legal neste ano. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido.