Cerca de 6 mil contribuintes capixabas estão sendo fiscalizados pela Receita Federal suspeitos de cometer fraudes na declaração do Imposto de Renda. Pelo menos 800 pessoas já foram intimadas pelo Fisco para prestar justificativas. Outras 200 devem ser intimadas até o final deste mês. Outras cinco mil continuam a ser analisadas, já que as declarações apresentaram evidências de infrações.As fraudes tributárias passam por deduções indevidas, especialmente despesas médicas; movimentação financeira incompatível com renda e patrimônio do contribuinte; ganho de capital na venda de bens e direitos; e bem passivo em descoberto, que são os casos em que o rendimento do contribuinte não é suficiente para justificar o seu patrimônio, segundo apontou o delegado adjunto da Receita Federal no Espírito Santo, Ivon Pontes.

Your browser does not support the audio element. Receita Federal identifica seis mil suspeitas de fraude nas declarações capixabas do Imposto de Renda

"A receita federal faz, todos os anos, um trabalho de monitoramento das declarações. Existe um laboratório de informática, em São Paulo, que cruza essas informações e observa a entrega dessas declarações por meio dos sistemas informatizados. E, com esse monitoramento e trabalhos de riscos, a Receita chegou a esse volume de possíveis infrações. A Receita Federal faz esse monitoramento desde o momento que começa a entrega das declarações. Esse trabalho que está sendo feito agora é relativo aos exercícios de 2013 e 2014. É um trabalho feito constantemente pela Receita e divulgado no período de entrega das declarações", explicou o delegado à Rádio CBN Vitória.

Intimação

Ao ser intimado, o contribuinte deve apresentar justificativas para os erros ou divergências apontadas pelo Fisco. Quem não foi intimado, pode providenciar o ajuste na declaração por meio do envio de uma nova declaração retificadora, a fim de sanar a despesa ou situação em sua declaração que não tem como ser comprovada por meio de documentos idôneos. Ivon Pontes afirma que não há como traçar um perfil dos sonegadores capixabas, mas frisa que boa parte é de contribuintes com má fé.

"Nós cremos que há pessoas que realmente agem de má fé, no intuito de reduzir o imposto a pagar ou aumentar o valor do imposto a se restituir. Mas há também os contribuintes de boa fé que, por um equívoco ao preencher a declaração, podem ter realmente cometido erros, de forma inconsciente. A todos esses orientamos para providenciar a autorregulamentação, evitando um custo para a administração", afirmou.

Multa

Todos os casos de fraude são autuados com multa de 150% sobre o imposto devido. Essa multa pode chegar a 225% se houver algum tipo de embaraço à fiscalização por parte do contribuinte. Quando não consegue comprovar o dolo, ou má fé, o contribuinte paga a multa mínima de 75% do valor devido.