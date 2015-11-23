Quarenta servidores da Receita Federal do Espírito Santo vão reforçar o trabalho aduaneiro no aeroporto internacional do Rio de Janeiro e no porto fluminense durante os jogos olímpicos 2016. Nesta semana, os servidores da Delegacia da Receita Federal e Alfândega estão passando por um treinamento teórico. Cães farejadores do Estado também vão atuar no Rio de Janeiro.

De acordo com o superintendente regional da Receita Federal do Rio de Janeiro, Marcus Vinícius Pontes, os voluntários vão realizar o controle aduaneiro de todas as pessoas e mercadorias que entram no país para acompanhar as Olimpíadas.

Your browser does not support the audio element. Receita Federal capixaba vai reforçar fiscalização no Rio durante as Olimpíadas

“As equipes normais que atendem todos os dias os portos e aeroportos não estão preparadas para um evento desse, que ocorre raramente. Para que se possa realizar todo controle aduaneiro, de cargas e pessoas, há a necessidade de reforçar as equipes do dia a dia”, contou.

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O trabalho de reforço no porto e aeroporto do Rio de Janeiro começa dias antes do início dos jogos e se estende até dias após o encerramento dos jogos paralímpicos. Serão 72 dias de reforço na fiscalização. No total, 360 servidores da Receita de todo país vão atuar na capital fluminense.

Para evitar a entrada de drogas no Brasil neste período, cerca de 25 cães farejadores do Espírito Santo também vão atuar nos trabalhos aduaneiros. “Esses cães farejadores, que são treinados em Vitória, vão reforçar a equipe de cães que temos no Rio de Janeiro para reforçar as estradas e aeroporto na detecção de drogas”, contou.