A Fundação Renova, responsável pela reparação dos danos ambientais e socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem da Samarco, tem dez dias para apresentar o cadastramento de pessoas afetadas pela lama de rejeitos de minério que ainda não recebem o auxílio mensal pago a quem foi prejudicado diretamente. A estimativa é que cerca de 2,9 mil nomes sejam apresentados.

A determinação para que a Fundação Renova finalize o cadastramento é do Comitê Interfederativo (CIF) formado a partir do acordo firmado entre a Samarco, suas controladoras Vale e BHP Billiton, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e a União, para promover a reparação de todos os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão.

Your browser does not support the audio element. Recadastramento de afetados pela lama da Samarco tem prazo de 10 dias

De acordo com o presidente da Fundação Renova, Roberto Waack, assim que o cadastramento for finalizado, as pessoas que forem identificadas já começam a receber o auxílio mensal imediatamente. “Para aqueles que forem incluídos nessa primeira fase no cadastro, isso já é praticamente imediato. Outros vão entrar num processo de um cadastramento mais complexo. Aí, entra uma etapa de negociação que tem o prazo até março do ano que vem para terminar”, explicou.

Cadastramento posterior

Segundo Roberto Waack, em dez dias, a Fundação Renova vai entregar ao CIF o cadastramento de pessoas que necessitam de medidas mais emergenciais e que foram afetadas diretamente pela onda de lama, mas que ainda não recebem o auxílio mensal. O segundo conjunto de indivíduos, que será cadastrado até março de 2017, envolve aqueles que sofreram danos mais complexos de serem medidos.

Esse grupo, segundo Roberto Waack, é muito mais amplo. “Há um grupo de pessoas que demandam uma ação mais emergencial. Ainda há outro grupo maior de pessoas que foram impactadas e que não estão demandando ações emergenciais, mas que fazem parte desse cadastro. Então, o contingente que precisa de algum tipo de indenização é bem maior. Estamos falando de cerca de 20 mil a 30 mil pessoas”, afirmou.

O auxílio que era pago pela Samarco e que, agora, está sob responsabilidade da Fundação Renova, é de um salário mínimo, mais 20% desse valor para cada dependente do indivíduo impactado e uma cesta básica.