A Fundação Renova, responsável pela reparação dos danos ambientais e socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem da Samarco, tem dez dias para apresentar o cadastramento de pessoas afetadas pela lama de rejeitos de minério que ainda não recebem o auxílio mensal pago a quem foi prejudicado diretamente. A estimativa é que cerca de 2,9 mil nomes sejam apresentados.
A determinação para que a Fundação Renova finalize o cadastramento é do Comitê Interfederativo (CIF) formado a partir do acordo firmado entre a Samarco, suas controladoras Vale e BHP Billiton, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e a União, para promover a reparação de todos os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão.
Recadastramento de afetados pela lama da Samarco tem prazo de 10 dias
De acordo com o presidente da Fundação Renova, Roberto Waack, assim que o cadastramento for finalizado, as pessoas que forem identificadas já começam a receber o auxílio mensal imediatamente. “Para aqueles que forem incluídos nessa primeira fase no cadastro, isso já é praticamente imediato. Outros vão entrar num processo de um cadastramento mais complexo. Aí, entra uma etapa de negociação que tem o prazo até março do ano que vem para terminar”, explicou.
Cadastramento posterior
Segundo Roberto Waack, em dez dias, a Fundação Renova vai entregar ao CIF o cadastramento de pessoas que necessitam de medidas mais emergenciais e que foram afetadas diretamente pela onda de lama, mas que ainda não recebem o auxílio mensal. O segundo conjunto de indivíduos, que será cadastrado até março de 2017, envolve aqueles que sofreram danos mais complexos de serem medidos.
Esse grupo, segundo Roberto Waack, é muito mais amplo. “Há um grupo de pessoas que demandam uma ação mais emergencial. Ainda há outro grupo maior de pessoas que foram impactadas e que não estão demandando ações emergenciais, mas que fazem parte desse cadastro. Então, o contingente que precisa de algum tipo de indenização é bem maior. Estamos falando de cerca de 20 mil a 30 mil pessoas”, afirmou.
O auxílio que era pago pela Samarco e que, agora, está sob responsabilidade da Fundação Renova, é de um salário mínimo, mais 20% desse valor para cada dependente do indivíduo impactado e uma cesta básica.
A própria Fundação Renova reconhece que ainda há muitas pessoas, como pescadores, agricultores e ribeirinhos, que ainda não recebem o auxílio mensal mesmo com suas atividades econômicas paralisadas por conta da lama de rejeitos de minério que devastou o Rio Doce e atingiu o mar em Regência, no município de Linhares, no Norte do Espírito Santo.