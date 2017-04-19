Áreas de turfa voltam a incomodar moradores da Serra

Os incêndios em áreas de turfa, próximo ao Mestre Álvaro, na Serra, voltaram a incomodar moradores na última semana. Segundo relatos de moradores do local a situação piorou nesta terça-feira (18) à tarde, quando a fumaça ficou mais forte. Dezesseis homens do Corpo de Bombeiros ajudaram a apagar os focos existentes.

O vendedor José Francisco de Oliveira, de 36 anos, trabalha e mora em Valparaíso e disse que a situação estava muito ruim ainda nesta quarta-feira (19) pela manhã, mas melhorou durante o dia. Ele percebeu o cheiro de fumaça à noite. “Conforme as horas foram passando, a fumaça ficou mais densa e foi tomando conta. Até um momento em que olhava pela janela e via tudo azul. Dentro de casa está com dificuldade para respirar. Para trabalhar usei uma toalha no rosto”, relata.

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Em um bairro próximo, em Colina de Laranjeiras, também na Serra, a situação não foi diferente. O administrador Bruno Francisco, de 32 anos, teve que deixar as janelas do apartamento fechadas. “Incomoda muito. Eu tenho criança pequena, ela sofre muito com a respiração, a gente tem que deixar o cômodo fechado e para dormir fica aquela sensação de abafo”, destaca.

SITUAÇÃO CONTROLADA

De acordo com o tenente-coronel Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, a situação na Serra está controlada desde a tarde de terça-feira, mas nesta quarta quatro homens ainda faziam o monitoramento da situação. Um incêndio criminoso não é descartado. “Estamos verificando câmeras de videomonitoramento para achar quem está cometendo esse crime. Constatando, entra um trabalho em conjunto com a Polícia Militar para identificar o responsável”, explica.