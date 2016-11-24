Com a chegada das chuvas, a preocupação com as áreas de encostas é intensificada. Em Vitória, 39 regiões de risco com cerca de 40 famílias vão receber obras de contenção de encostas. Dez estão em fase de captação de recursos para a escolha das empresas responsáveis. O restante ainda está em fase de projetos. Não há previsão ainda de quando devem terminar.

Your browser does not support the audio element. Áreas de risco com 40 famílias em Vitória terão obras de contenção de encostas

As intervenções serão realizadas em bairros já conhecidos por deslizamentos nas chuvas como Bairro da Penha, Jesus de Nazareth e Gurigica. Segundo o secretário Municipal de Obras em exercício, Leonardo Gonçalves, o número de intervenções necessárias pode aumentar com vistorias feitas diariamente e o período de chuvas. "O monitoramento é constante então não é um número exato. A medida que são identificadas as áreas de risco há um processo de estudos para levantamento de projetos e, posteriormente, a captação de recursos para a realização das obras”, acrescenta.

Desde 2013, 46 obras de contenção de encostas foram realizadas em Vitória, com investimento de R$ 47 milhões. Nesse período, a Secretaria Municipal de Habitações transferiu 2 mil famílias para assentamentos ou ofereceu outros benefícios como aluguel social e crédito para compra de novas casas.

Obras do PAC