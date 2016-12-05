Áreas de pastagem de 93 hectares vão virar corredor ecológico em Vitória

Uma área de 93 hectares - comparado a cerca de 90 campos de futebol - vai virar refúgio ambiental em Vitória. A unidade de preservação vai funcionar como corredor ecológico para animais silvestres e vai ajudar a evitar a extinção de algumas espécies.
A área fica nos limites entre o Morro do Romão, o bairro Fradinhos e o Parque da Fonte Grande. Áreas de pastagem devem dar lugar a árvores, que começam a ser plantadas a partir do ano que vem, segundo a prefeitura da Capital. Animais como Gavião-pombo-pequeno, em extinção, e sagui da cara branca terão um espaço a mais para percorrer, evitando o refúgio para as cidades. Hoje a prefeitura recolhe cerca de dez animais por mês nas cidades. Alguns acabam morrendo atropelados, mesmo com tratamento.
Áreas de pastagens de 93 hectares vão virar corredor ecológico em Vitória
O gerente municipal de controle de monitoramento de Ecossistemas, Edson Valpassos, destaca que a área vai ajudar no trajeto de animais que ficam em outras unidades ecológicas, como a Gruta da Onça e Fonte Grande. “A expectativa é fazer um reflorestamento para interligar essas áreas verdes, permitindo a preservação, evitando a ocupação desordenada, reflorestando áreas com risco de deslizamento, evitando processos erosivos, etc.”, destaca.
Segundo a prefeitura, a partir do próximo ano um levantamento dos espaços públicos e privados deve ser feito para, caso haja necessidade, aconteça a desapropriação. Após a plantação das mudas e sementes, a previsão é de que em até dez anos a vegetação apresente os primeiros resultados e já auxilie os animais.
A unidade de preservação será o primeiro Refúgio de Vida Silvestre (Revis) do Estado. Há um no Espírito Santo, localizado em Aracruz, porém mantido pelo Governo Federal.