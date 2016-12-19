Áreas de exploração de petróleo no mar do Espírito Santo serão leiloadas em 2017

Na última semana, o Governa Federal incrementou o leilão da 14ª rodada de campos de petróleo, que acontecerá em setembro do próximo ano. Com isso, foram incluídos dez campos em áreas ultraprofundas entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Nesta segunda-feira (19), o secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energias, Márcio Félix, revelou que quatros dessas áreas estão no litoral capixaba.

As áreas situadas no domínio do Espírito Santo estão bem próximas à região do pré-sal. De acordo Márcio Félix, os quatro campos ficam em frente à Vitória e no litoral sul capixaba.

Your browser does not support the audio element. Quatro áreas de exploração de petróleo no mar do ES serão leiloadas em 2017

Félix explica que a inclusão das áreas na 14ª rodada de leilões, que acontecerá em setembro de 2017, aconteceu por conta do potencial e da proximidade com o polígono do pré-sal. “Em outras épocas, cogitou-se colocar essas áreas, tanto aqui no Espírito Santo, quanto no Rio de Janeiro. No entanto, elas foram tiradas exatamente por estarem muito próximas e por terem um potencial muito grande. Então, elas foram preservadas. Agora, nós estamos colocando essas áreas para leilão e a gente espera que elas sejam arrematadas e que tragam investimentos significativos para o Brasil e, particularmente, para o Espírito Santo”, afirmou.

Márcio Félix participou, nesta segunda-feira (19), do Fórum Capixaba de Desenvolvimento do Setor de Petróleo e Gás, que aconteceu na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória.

Durante o encontro, Félix também falou sobre a criação de um Fórum Nacional de Petróleo e Gás, no qual o Espírito Santo teria papel fundamental, segundo o secretário. “O objetivo é exatamente reproduzir o que o Fórum Capixaba já faz. A gente quer que isso seja amplificado. Ou seja, mostrar que é possível aumentar o fornecimento de bens e serviços produzidos no Brasil para a indústria de petróleo, tanto no nosso país como no exterior”, disse.