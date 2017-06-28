Moradores de regiões afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, vão começar a receber qualificação profissional para serem contratados pela Fundação Renova, que é responsável por realizar as ações de reparação de danos para as pessoas atingidas pela tragédia. No Espírito Santo, as populações de Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Regência e Povoação serão contempladas.

Your browser does not support the audio element. Áreas afetadas no rompimento da barragem de Fundão ganham incentivos

Segundo o superintendente do Sesi e diretor regional do Senai no Espírito Santo, Luis Carlos Vieira, 127 pessoas de Regência e de Povoação, no município de Linhares, vão começar imediatamente de um programa de qualificação profissional na área de construção civil para serem contratadas pela Fundação Renova. Os cursos serão oferecidos pelo Senai.

“Esse programa de qualificação profissional é detalhado em uma série de cursos de pedreiro, pintor, carpinteiro, eletricista, mecânico a diesel, mecânico de motocicletas. Esse programa está vinculado a um projeto que vai gerar o emprego em obras que eles vão executar na região”, explicou.

Além da qualificação profissional, também serão oferecidas ações de preparação de fornecedores para as atividades da Fundação Renova e ações na área de cultura, para o desenvolvimento de atividades como o turismo cultural, como explica o líder dos programas de Economia e Inovação da Renova, Paulo Rocha. “Para as comunidades, sobretudo de Regência e Povoação, que foram bastante impactadas na questão do turismo, nós temos atividades que promovam um turismo cultural e histórico”, disse.