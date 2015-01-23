Reajustes nos impostos preocupam o comércio capixaba

O aumento dos impostos para o crédito, combustível, cosméticos e produtos importados foi taxado como medida impopular pelo vice-presidente da federação, João Elvécio Faé. Ele afirma que era esperada uma redução da carga tributária e que o governo federal reconsiderasse o tamanho da estrutura estatal, mas foi feito tudo ao contrário. Ele afirma que os aumentos vão afetar o comércio de um modo significativo. "O Estado do Espírito Santo é altamente importador, depende muito de mercadoria de fora. Isso vai encarecer o produto. Isso vai acabar refletindo também nas vendas, no consumo, o que pode gerar perda de emprego. E daqui a pouco vira um ciclo vicioso: aumento de impostos, preço, inflação em alta. É um problema", observou.Faé relata ainda que as previsões dos especialistas também não são boas. Com os dois aumentos, o governo federal pretende arrecadar R$ 20 bilhões. Um dinheiro que sai de circulação e fica concentrado em Brasília. Com o reajuste da correção da inflação em cima da tabela do imposto de renda, que ainda não foi anunciado pela presidente Dilma Rousseff, a previsão é de que deixem de circular durante o ano cerca de R$ 40 bilhões. "E em nenhum momento foi falado em diminuição de ministérios ou de cargos comissionados no governo federal. Só vem em cima de quem produz, do consumidor, do povo de modo geral, essa alta carga tributária", queixa-se o vice-presidente da Fecomércio.Outra medida vista com preocupação pela federação é o aumento da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) do cartão de crédito. Com esse ajuste, usar o dinheiro de plástico, o preferido do consumidor, fica duas vezes mais caro. Com as vendas do mês de dezembro de 2014 abaixo da expectativa e o aumento da inadimplência das famílias capixabas, o setor teve de recorrer às promoções para atrair clientes, entretanto, a medida também não tem sido muito positiva. Com o panorama atual e já pensando nos reajustes tributários, que virão em curto e médio prazo, a Fecomércio acredita que 2015 será um ano pior e que o comércio capixaba deve voltar a respirar apenas em 2016.