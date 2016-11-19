Reajuste na mensalidade escolar pode chegar a 10% no Espírito Santo

Muito além do Natal e do Ano Novo, o fim do ano também serve para analisar as despesas para o próximo ano. Entre uma das principais está a mensalidade escolar, que sofre reajuste já na rematrícula. O aumento pode chegar a 10%, passando, em alguns casos, do índice da inflação, segundo o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES).

De acordo com o presidente, Antônio Eugênio Cunha, o período de rematrícula nas escolas particulares já começou e com isso o reajuste já é informado. “A gente tem visto valores que estão entre 5%, 7% e 10% de reajuste, mas isso varia porque cada escola tem um gasto diferente. Consequentemente os valores são diferentes”, explica.

Cunha ressalta que cada família deve observar os valores de acordo com o orçamento familiar, porém a escolha da mudança de uma escola para outra por causa do valor alto das parcelas deve ser pensada antes. Para ele, o ensino é um investimento e não um gasto.

Material escolar

O reajuste também vale para o material escolar, segundo o economista e presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon-ES), Eduardo Araújo. A dica, segundo ele, é comprar antes de janeiro, período em que as papelarias aumentam os preços. Os consumidores também podem aproveitar a Black Friday. “O ideal é não deixar para última hora porque os preços tendem a subir. Também logo depois do início das aulas acontecem liquidações e é possível esperar para economizar e ter descontos”, explica.