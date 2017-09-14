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Reajuste da mensalidade escolar será menor, mas acima da inflação

No ano passado o reajuste chegou a 10% no Espírito Santo. Neste ano será de cerca de 5%

Publicado em 14 de Setembro de 2017 às 13:54

Publicado em 

14 set 2017 às 13:54
O final do ano se aproxima e com ele também os reajustes nas mensalidades de escolas particulares que estarão em vigor nas mensalidades de 2018. No Espírito Santo, apesar de muitas escolas ainda estarem estudando as planilhas de custos, o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES) já prevê um reajuste em torno de 5%. Neste ano, o aumento que vigorou foi maior: 10% em média. 
Reajuste da mensalidade escolar será menor, mas ainda acima da inflação
O índice previsto para o próximo ano letivo, apesar disso, ainda é maior que a previsão para a inflação de 2017, segundo o Banco do Brasil, de 4,4%. No Brasil, a Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep) prevê uma alta que pode chegar a 8%. Segundo o sindicato acontece há pelo menos cinco anos.
Segundo o presidente do Sinepe-ES, Geraldo Diório Filho, entre os motivos do reajuste acima da inflação estão os gastos com iluminação que aumentaram, e também com segurança pública. “Se você pegar a conta de luz, uma determinada instituição teve os gastos aumentando de 8 para 32 mil reais, em 14 meses. Tudo isso entra na planilha. E apesar da segurança ser do Estado, as escolas querem proteger os alunos e pais”, declara.
Uma outra preocupação do setor é com a aprovação da reforma tributária, que pode aumentar a alíquota do Pis/Cofins, de pouco mais de 3% para 9,25% para empresas que faturarem mais de R$ 4,8 milhões. O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles disse, no início de agosto, que espera aprovação até meados de outubro.
As escolas têm que informar os valores dos reajustes até 45 dias antes do fim das matrículas, que normalmente acontecem em dezembro, para escolas de ensino infantil e fundamental e em janeiro para ensino médio. Caso a aprovação aconteça antes, as escolas podem repassar o valor desse aumento, de acordo com o Sinepe-ES.
Na contramão disso, o sindicato também prevê que algumas escolas não reajustem os valores, exatamente para atrair ou não afastar os pais, que também sofrem com a crise financeira. Diório Filho, no entanto, destaca que o número de escolas que pratica esse reajuste é muito pequeno e precisam rever todos os custos para poder fechar a conta no final do mês.

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