A votação do Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória no Encontro da Cidade, nesta segunda-feira (8), determinou que a área destinada ao Parque Tecnológico, em Goiabeiras, não será de uso misto, ou seja, com a possibilidade de construção de residenciais. A ideia defendida por integrantes do setor imobiliário não foi aceita pela maioria que participa da votação.

Your browser does not support the audio element. Área do Parque Tecnológico não terá residências

Os representantes que votam são formados por integrantes de órgãos públicos, sociedade civil e outras entidades. A ideia de uso misto da área do Parque Tecnológico é defendida porque a área próxima a uma faculdade particular é uma das últimas vazias da cidade. Por outro lado há quem defenda que o Parque Tecnológico já teria pouco espaço na área, cerca de 300 mil m², em comparação com outros no país.

Na defesa do uso misto da área antes da votação, o administrador de empresas Frederico Gaede propôs que apenas uma pequena área, dentro dos 300 mil m², fosse utilizada em uso misto, com o objetivo de fornecer moradias e estabelecimentos alimentícios a quem for trabalhar no parque. “É um espaço pequeno dedicado a um conjunto de recursos necessários para a zona se desenvolver bem. Não tem possibilidade de cafeteria, de uma lanchonete e de nenhuma residência para alocar quem vem de fora. Se não oferecer isso, fica pobre”, acredita.

O Parque Tecnológico será um espaço destinado à pesquisa e atividades de inovação tecnológica e economia criativa e contará com infraestrutura para atrair empresas da base tecnológica, como laboratórios de certificação de produtos, agentes de fomento à ciência, empresas de software, entre outras.

Na defesa da área ser destinada exclusivamente ao Parque Tecnológico, a Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV) ressaltou que o terreno já é muito pequeno e que Goiabeiras fica próximo a vários bairros com residências, como Jardim da Penha e Mata da Praia.

Segundo a Secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, o projeto sobre a destinação da área ainda pode sofrer alterações na Câmara de Vereadores, quando a minuta final for votada. “Estamos crentes que haverá uma conciliação na proposta. Aqui houve a negativa, mas ela pode ser rediscutida na câmara, garantindo o parque, mas ainda havendo parte residencial”, ressalta.