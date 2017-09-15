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Área do Hospital das Clínicas conta com 11 seguranças

Na noite desta quinta-feira uma médica foi baleada na cabeça durante uma ação criminosa na entrada na frente da unidade

Publicado em 15 de Setembro de 2017 às 14:51

Publicado em 

15 set 2017 às 14:51
O campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em Maruípe, em Vitória, onde está localizado o Hospital das Clínicas (Hucam), tem onze vigilantes, no total - que se dividem em vários turnos. A área grande, com árvores e estacionamentos escuros e desertos à noite, é alvo de reclamação de universitários e médicos. O próprio superintendente do Hucam, Luiz Alberto Sobral, avalia que o número de seguranças é baixo.
Área do Hospital das Clínicas conta com 11 seguranças
“Apenas no hospital são nove seguranças, mas a área do Centro de Ciências da Saúde tem mais dois para fazer o monitoramento de uma área enorme. Isso acaba ficando aquém do realmente a gente precisaria”, avaliou.
Segundo o superintendente, a responsabilidade da segurança no hospital é de recursos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A Ufes, no entanto, diz que a responsabilidade é da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).
Já existem conversas para melhorar a situação da segurança do Hospital das Clínicas, garante Sobral. O superintendente diz que o Hucam vai reforçar a segurança após a médica Milena Gottardi Tonini Frasson ser baleada enquanto saia de um plantão, na noite desta quinta-feira (14). O crime motivou um protesto no hospital, por parte de estudantes e servidores da Ufes, na manhã desta sexta-feira (15).
Entre os problemas a serem discutidos e contornados, em um aperfeiçoamento na segurança, em médio ou longo prazo, estão as árvores no local, que fazem parte de uma área de preservação, mas atrapalham a iluminação e o videomonitoramento.
“Nós temos procurado aumentar a iluminação na medida do possível, além de videomonitoramento. Vamos tomar medidas emergenciais para diminuir riscos. As responsabilidades devem ser divididas adequadamente. Não queremos buscar culpados, mas sim soluções”, disse.
PATRULHAMENTO DA PM
Segundo sobral, até fevereiro havia uma parceria de patrulha da Polícia Militar no Hucam, entre 7 e 19 horas, mas deixou de ser feito e há conversas para que volte. A PM não confirmou a informação. Ele também disse que outras medidas serão estudadas para médicos que saem tarde.
Em nota, a Ufes informa que o Centro de Ciências da Saúde conta com vigilantes terceirizados e do quadro da Universidade e que desde 2016, com os cortes do Governo Federal, passou a investir em videomonitoramento e outros métodos. A Ebserh, que administra o Hucam, não respondeu até o fechamento, mas disse que se vai se pronunciar em breve.

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