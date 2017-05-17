Área de Vila Velha onde encontraram morcego com raiva terá vacinação

Um morcego com raiva foi encontrado no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, na última segunda-feira (15). Por conta disso, a prefeitura do município vai iniciar a vacinação antirrábica para cães e gatos domésticos a partir desta quinta-feira (18) em um raio de 500 metros ao redor do local onde o animal foi encontrado. Estão dentro dessa área, além do bairro Dom João Batista, partes de Aribiri, Garoto e Cavalieri.

A vacinação acontecerá de porta a porta. As equipes de controle de zoonoses visitarão as casas dos moradores que possuem animais domésticos para vacinar os bichos. Segundo a coordenadora da Unidade de Zoonoses de Vila Velha, Wanessa Andrade Pachito, o procedimento deve durar uma semana. A expectativa é vacinar aproximadamente 1,6 mil cães e gatos.

A moradora do bairro Dom João Batista, Sandra Elias, de 35 anos tem quatro cachorros, que já estão todos vacinados. A comerciante diz que não deixa de vacinar os bichinhos para garantir a segurança deles e também da família dela. Sandra apoia a medida da prefeitura de vacinar os animais do bairro. “Isso é bom porque a maioria das pessoas tem gato e cachorro aqui. Então, eu acho que isso é muito positivo”, disse.

De acordo com a coordenadora da Unidade de Zoonoses de Vila Velha, Wanessa Andrade Pachito, o morcego contaminado com vírus da raiva foi encontrado durante o dia em uma escola municipal do bairro Dom João Batista. O animal foi recolhido ainda vivo. O resultado que apontou que o bicho era portador da raiva saiu na última terça-feira (16). Esse foi o primeiro morcego encontrado com a doença em Vila Velha neste ano.

Wanessa Andrade Pachita explica como a população pode identificar um morcego com suspeita de ser portador do vírus da raiva. “À noite, é normal eles fazerem os voos para se alimentar. No entanto, se o animal for encontrado durante o dia se arrastando pelo chão ou em cima de um muro com um sol a pino, o comportamento não é normal. Nesse caso, pode ser um morcego com raiva ou que tem outra doença e que já foi isolado da colônia dele”, informou.