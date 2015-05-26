Área da Braspérola vai a leilão com lance mínimo de R$ 80,5 milhões

Na próxima sexta-feira (29), o terreno da antiga empresa têxtil Braspérola, localizada às margens da BR-262, Cariacica, vai a leilão. O lance mínimo é de R$ 80,5 milhões. Essa é a segunda tentativa de venda do imóvel que tem 463.706 metros quadrados e compõe a massa falida da Têxtil Braslinho Ltda. O leilão realizado em 2011 foi anulado pela Justiça por conta de divergências no valor oferecido.De acordo com o juiz da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Braz Aristóteles dos Reis, qualquer pessoa pode participar do leilão. Ele destacou que o imóvel (terreno e prédios da fábrica) será leiloado pois a despesa mensal da massa falida é muito alta, chegando a R$ 50 mil por mês. “É um imóvel que tem trazido muita despesa para a massa falida. Enquanto alguns imóveis dão receita para a massa falida, esse tem trazido grande despesa e precisa ser alienado”, disse à Rádio CBN.O valor do lance mínimo do leilão foi definido após o imóvel passar por três inspeções de empresas diferentes, como explica o juiz. “A avaliação foi feita por três empresas contratadas. A avaliação de maior valor deu o parâmetro para a realização desse leilão”, contou. A rodada de negociação será realizada a partir das 10h, no Hotel Sheraton, Vitória. O valor adquirido com o leilão vai para uma conta judicial e ficará sob responsabilidade do atual administrador da Braspérola indicado pela justiça. O dinheiro será utilizado para quitar dívidas da empresa, incluindo as trabalhistas que não ultrapassem o valor de 150 salários mínimos. Um comitê de credores será criado nos próximos dias para avaliar quais despesas serão quitadas. Caso o imóvel não seja arrematado nesta primeira rodada, um novo leilão irá acontecer no dia 12 de junho, quando o valor mínimo do lance será de R$ 48 milhões. A Braspérola faliu no ano de 2001 e os 670 funcionários foram dispensados. Os equipamentos de produção de tecidos já não estão na área empresa em Cariacica pois foram arrematados em outro leilão pelo grupo francês Vivalin.