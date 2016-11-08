A Rádio Universitária foi ocupada na manhã desta terça-feira (8) por estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A emissora, que é mantida por projetos de universitários, fica no prédio onde funcionava a Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA).

Os estudantes protestam contra a PEC que limita os gastos públicos e que tramita no Senado, além da reforma do Ensino Médio. Outras reivindicações também estão na pauta como moradia estudantil e aumento nos auxílios pagos a estudantes que não moram na Grande Vitória.

O estudante de ciências sociais Flávio Augusto Oliveira afirma que houve um acordo para a elaboração de um projeto de moradia estudantil, que não foi cumprido. “Em 2012 houve um acordo com a reitoria em que prometeu que faria um projeto para 2015, mas não foi entregue. Também protestamos contra atrasos nos auxílios e bolsas, que não caíram e os estudantes não estão conseguindo se sustentar", disse.

Your browser does not support the audio element. Rádio Universitária é ocupada por estudantes da Ufes contra PEC e outras reivindicações

Após a ocupação, a Rádio Universitária passou a transmitir a frequência da rádio CBN Vitória. O superintendente de Cultura e Comunicação, Edgard Rebouças, informou que a transmissão aconteceu por algum erro cometido pelos próprios alunos no prédio, que negaram e disseram que há locutores e pessoas com experiência em rádio na ocupação e que outros universitários não seriam impedidos de realizarem os programas.

Pouco recurso

Sobre os atrasos em auxílios e bolsas, o pró-reitor de assuntos estudantis e cidadania, Gelson Junquilho, disse que houve um recadastramento e cerca de 1,2 mil estudantes estavam fora dos critérios e foram cortados. O repasse é passado pelo governo federal e está orçado em R$ 12 milhões para o próximo ano. De acordo com ele, há uma discussão feita com os estudantes para aumentos. “Com os movimentos de ocupação a gente suspendeu o fórum. Temos que pensar em como pagar, porque quanto maior o auxílio menos pessoas vou atender”, ressaltou.