Radares registraram cinco vezes mais infrações do que o normal durante greve da PM

Crédito: Divulgação/DER-ES

O medo de ser assaltado em rodovias estaduais, durante a greve da Polícia Militar no Espírito Santo, fez motoristas e demais condutores avançarem semáforos de trechos monitorados por radares no mês de fevereiro, de acordo com o diretor geral do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES), Enio Bergoli. No período considerado mais crítico, as estradas registraram, em média, duas multas por minuto ao longo de um dia, sendo que a média histórica, na mesma data, resultaria em uma multa a cada 15 minutos. O DER-ES informou que vai cancelar multas por avanço em sinais, registradas no período.

Os números citados são com base no dia 7 de fevereiro, quando foram registradas 558 infrações, sendo que a média histórica, para aquele mesmo dia é de 100 infrações registradas. As informações foram passadas pelo diretor geral do órgão, em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, no programa CBN Cotidiano (confira abaixo a entrevista completa), na tarde desta segunda-feira (10).

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Quem avançou o sinal vermelho entre os dias 4 e 12 de fevereiro deste ano, durante a greve da PM, em rodovias estaduais que são monitoradas por equipamentos de fiscalização eletrônica, não será punido. Considerando o período atípico de insegurança e o receio dos condutores em parar nos semáforos, o DER-ES decidiu pelo cancelamento das autuações.

PASSO A PASSO

1) O condutor que receber a Notificação de Autuação tem até 30 dias para recorrer, por meio da Defesa Prévia. E, dentro desse período, 15 dias para fazer a Declaração de Indicação do Real Condutor. O formulário para essa indicação está na própria Notificação. O formulário para a Defesa Prévia pode ser encontrado neste link . Os dois formulários serão apresentados no DER-ES ou qualquer órgão de trânsito. Podendo também ser enviada pelos Correios.

2) O condutor que receber a Notificação de Penalidade, pode recorrer junto à Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI). O formulário e os documentos para interpor os recursos também podem ser encontrados neste link