Radares registraram cinco vezes mais infrações do que o normal durante greve da PM

O medo de ser assaltado em rodovias estaduais, durante a greve da Polícia Militar no Espírito Santo, fez motoristas e demais condutores avançarem semáforos de trechos monitorados por radares no mês de fevereiro, de acordo com o diretor geral do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES), Enio Bergoli. No período considerado mais crítico, as estradas registraram, em média, duas multas por minuto ao longo de um dia, sendo que a média histórica, na mesma data, resultaria em uma multa a cada 15 minutos. O DER-ES informou que vai cancelar multas por avanço em sinais, registradas no período.
Os números citados são com base no dia 7 de fevereiro, quando foram registradas 558 infrações, sendo que a média histórica, para aquele mesmo dia é de 100 infrações registradas. As informações foram passadas pelo diretor geral do órgão, em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, no programa CBN Cotidiano (confira abaixo a entrevista completa), na tarde desta segunda-feira (10).
Entrevista - Fabio Botacin - Enio Bergoli - 10-04-17.mp3
Quem avançou o sinal vermelho entre os dias 4 e 12 de fevereiro deste ano, durante a greve da PM, em rodovias estaduais que são monitoradas por equipamentos de fiscalização eletrônica, não será punido. Considerando o período atípico de insegurança e o receio dos condutores em parar nos semáforos, o DER-ES decidiu pelo cancelamento das autuações.
PASSO A PASSO
1) O condutor que receber a Notificação de Autuação tem até 30 dias para recorrer, por meio da Defesa Prévia. E, dentro desse período, 15 dias para fazer a Declaração de Indicação do Real Condutor. O formulário para essa indicação está na própria Notificação. O formulário para a Defesa Prévia pode ser encontrado neste link. Os dois formulários serão apresentados no DER-ES ou qualquer órgão de trânsito. Podendo também ser enviada pelos Correios.
2) O condutor que receber a Notificação de Penalidade, pode recorrer junto à Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI). O formulário e os documentos para interpor os recursos também podem ser encontrados neste link.
3) Se o recurso for julgado improcedente pela JARI, o proprietário ou condutor infrator receberá a decisão fundamentada, informando também o prazo de 30 dias (a partir do recebimento da decisão) para protocolar contra a decisão junto ao Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN). O documento para isso está neste link.
Dúvidas podem ser retiradas neste link, no site do DER-ES, ou pelos telefones (27) 3636-4438 ou (27) 3636-4439.