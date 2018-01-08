Radar sem funcionar na BR 101 em Cariacica Crédito: TV Gazeta

Os radares das rodovias federais do Espírito Santo estão passando por verificações para voltar a funcionar. Recentemente, todos esses equipamentos ficaram inativos por conta do fim do contrato que existia com a empresa responsável por operar os radares.

O Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem) começou a verificação de 55 radares nas BRs 101, 262, 259 e 482. A diretora-presidente do Ipem, Cláudia Lemos, afirmou que a verificação deve seguir até o fim do mês e que logo que o instituto aferir que um radar está apto a funcionar, ele já pode entrar em operação. “Se for constatado que o equipamento não está apto a ser utilizado, a empresa é notificada e faz a aferição do instrumento“, disse Cláudia Lemos.

Your browser does not support the audio element. Radares que serão instalados nas BRs do Estado passam por aferição

A Eco 101, que é a concessionária que administra a BR 101 no ES, informou que, a princípio, há 15 radares que estão em processo de aferição na rodovia, de acordo com cronograma divulgado pelo órgão responsável, e que cinco estão em processo de instalação, que também serão aferidos. A expectativa é que os equipamentos comecem a funcionar até o final deste mês.

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito (DNIT) foi procurado para informa a respeito da quantidade de radares que serão aferidos nas demais rodovias federais e sobre quando eles vão entrar em funcionamento, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem.