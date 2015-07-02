Radar Meteorológico que prevê temporais está desativado, afirma Defesa Civil

Rádio CBN Vitória (93,5 FM)

Os alertas de emergência para previsões de temporais e enxurradas estão prejudicados há pelo menos um mês no Espírito Santo. O Radar Meteorológico, localizado em Aracruz, está desativado desde abril, após o fim da parceria entre o governo e a Vale. O Executivo Estadual alega que o custo de manutenção do equipamento – R$ 5 milhões anuais – é muito alta para o orçamento do governo.

O coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Fabiano Bonno, revela que os trabalhos desenvolvidos pelo Centro Capixaba de Monitoramento Hidrometeorológico (CCHM) foi liderado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), desde quando radar foi desativado. Entretanto, os boletins desenvolvidos pelo instituto não têm sido satisfatórios.

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"Nós não conseguimos fazer o trabalho preventivo com o material que recebemos agora pelo Incaper, que ficou encarregado de fazer essas previsões. Nossa preocupação é mais para frente. Não sabemos quanto tempo vai durar a reativação (do radar) ou a capacidade do Incaper de melhorar sua operacionalidade para nos fornecer um boletim satisfatório", ponderou.

Coronel Bono pondera que os trabalhos dos meteorologistas do instituto são voltados para outra área.

"Eles têm uma visão para um outro tipo de atividade, como a agricultura. Nós precisamos de um boletim meteorológico para prever o excesso de volume de chuvas. Com ele, podemos fazer nossa atividade de prevenção e minimização desses desastres, para poder dar tempo de avisar a comunidade que está vindo um volume grande de chuva e retirar essas famílias das áreas de risco. Hoje, com o efetivo e o expediente do o Incaper este trabalho não está sendo viável", afirmou à Rádio CBN Vitória.

O Incaper atua em horário comercial, não atuando efetivamente nos fins de semana e feriados, segundo o coordenador da Defesa Civil. Anteriormente, o radar contava com a atuação de um representante da Defesa Civil e outro do Corpo de Bombeiros que agilizavam todo o processo.

"Se vissem alguma atividade anormal de massa era emitido um boletim especial. Com o radar, eles conseguiam fazer uma previsão de até cinco dias. Isso era muito importante. Tínhamos muito tempo para poder fazer o trabalho de prevenção e minimização de desastre. Como não temos esse monitoramento passamos, infelizmente, a trabalhar só quando ocorrer o problema. Será um trabalho de resposta", concluiu.