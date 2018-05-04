Radar marca velocidade mesmo sem passagem de veículos em Cariacica

Moradores reclamaram sobre a situação do aparelho eletrônico de medição de velocidade, localizado em Cariacica Crédito: Caíque Verli

Um radar localizado na Rodovia Governador José Sette, no bairro Tucum, em Cariacica, foi desabilitado pelo DER após marcar velocidade mesmo sem a passagem de veículos. Moradores reclamaram, nessa quinta-feira (03), que o aparelho eletrônico estava desregulado.

Em vídeo que circulou nesta quinta, um ouvinte registrou carros e motos trafegando lentamente e o radar registrando até 132km/h.

Outro ouvinte contou, em vídeo, que passou pelo radar a 30km/h e o aparelho marcou 70km/h.

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"Estou filmando aqui porque, caso chegue a multa, vou anexar o vídeo para recorrer.; Creio que o radar está desregulado ou sem manutenção", disse o internauta no vídeo.