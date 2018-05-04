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Rodovia José Sette

Radar marca velocidade mesmo sem passagem de veículos em Cariacica

Moradores reclamaram que o aparelho eletrônico estava desregulado nessa quinta-feira (03)

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 13:22

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

04 mai 2018 às 13:22
Moradores reclamaram sobre a situação do aparelho eletrônico de medição de velocidade, localizado em Cariacica Crédito: Caíque Verli
Um radar localizado na Rodovia Governador José Sette, no bairro Tucum, em Cariacica, foi desabilitado pelo DER após marcar velocidade mesmo sem a passagem de veículos. Moradores reclamaram, nessa quinta-feira (03), que o  aparelho eletrônico estava desregulado.
Em vídeo que circulou nesta quinta, um ouvinte registrou carros e motos trafegando lentamente e o radar registrando até 132km/h.
Outro ouvinte contou, em vídeo, que passou pelo radar a 30km/h e o aparelho marcou 70km/h.
Radar maca velocidade mesmo sem passagem de veículos em Cariacica
"Estou filmando aqui porque, caso chegue a multa, vou anexar o vídeo para recorrer.; Creio que o radar está desregulado ou sem manutenção", disse o internauta no vídeo.
A reportagem da CBN passou pelo local nesta sexta-feira (04) e o aparelho não estava marcando velocidade, apenas piscando no laranja. Por nota, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) disse que, logo que apresentou problemas, ele foi desabilitado e, desde então, não fez autuações, aguardando o final da manutenção;

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