Radar marca velocidade mesmo sem passagem de veículos em Cariacica

Um radar localizado na Rodovia Governador José Sette, no bairro Tucum, em Cariacica, foi desabilitado pelo DER após marcar velocidade mesmo sem a passagem de veículos. Moradores reclamaram, nessa quinta-feira (03), que o aparelho eletrônico estava desregulado.
Em vídeo que circulou nesta quinta, um ouvinte registrou carros e motos trafegando lentamente e o radar registrando até 132km/h.
Outro ouvinte contou, em vídeo, que passou pelo radar a 30km/h e o aparelho marcou 70km/h.
Radar maca velocidade mesmo sem passagem de veículos em Cariacica
"Estou filmando aqui porque, caso chegue a multa, vou anexar o vídeo para recorrer.; Creio que o radar está desregulado ou sem manutenção", disse o internauta no vídeo.
A reportagem da CBN passou pelo local nesta sexta-feira (04) e o aparelho não estava marcando velocidade, apenas piscando no laranja. Por nota, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) disse que, logo que apresentou problemas, ele foi desabilitado e, desde então, não fez autuações, aguardando o final da manutenção;