Racionamento parcial de água pode ser retomado na Grande Vitória

A baixa quantidade de chuvas no Espírito Santo já causa preocupação aos órgãos estaduais. Por isso, não está descarta a possibilidade da volta do racionamento de água em parte da Grande Vitória. Além disso, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) publicou uma resolução que restabelece o Cenário de Alerta e institui algumas medidas para o uso da água nesse período. A situação mais preocupante é nas regiões Norte e Noroeste do Estado.

Em relação à possibilidade da volta do abastecimento em sistema de rodízio na Grande Vitória, assim como ocorreu entre setembro e outubro de 2016, a maior preocupação é com os locais abastecidos pelo Rio Jucu. Isso porque a vazão de água nesse rio diminuiu muito nos últimos dias, chegando a 7.010 litros por segundo, ainda acima da vazão crítica que é de 5.292 litros por segundo. A média mensal é de 40.544 litros por segundo.

Your browser does not support the audio element. Racionamento parcial de água pode ser retormado na Grande Vitória

De acordo com o diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Amadeu Wetler, ainda não se pode afirmar que haverá o racionamento de água para os municípios de Vila Velha e Viana, para a ilha de Vitória e para parte continental de Cariacica.

“Nós não podemos, ainda, dizer que vai haver o rodízio. Nós estamos em monitoramento contínuo. Se a vazão do rio se aproximar da vazão captada, nós vamos avisar, com 48 horas de antecedência, envolvendo a Agência Estadual de Serviços Públicos, no sentido de iniciar o processo de rodízio”, comentou.

No Rio Santa Maria da Vitória, que também abastece parte da região metropolitana, a situação é mais cômoda. A represa de Rio Bonito está com 65% de sua capacidade de armazenamento, o que dá condições suficientes para a captação de água. Por isso, por enquanto, não há previsão para racionamento na Serra, parte continental de Vitória, parte de Cariacica e Praia Grande, em Fundão, que são locais abastecidos pelo Santa Maria.

Cenário de Alerta

Diante do panorama atual, a Agerh restabeleceu o Cenário de Alerta, impondo restrições para o uso da água. Uma delas é que a captação para fins que não sejam o abastecimento humano está proibida em todo o Estado das 5h às 18h, o que inclui irrigação e produção industrial. De acordo com o presidente em exercício da Agerh, Antônio de Oliveira Junior, as condições dos mananciais capixabas não são normais.

“Não enfrentamos uma condição de normalidade dentro do Estado. Nosso regime hidrológico apresenta níveis próximos aos críticos e, em alguns mananciais, níveis críticos. A partir daí, estamos retomando algumas restrições de uso”, explicou. Com as altas temperaturas do verão, cresce o consumo de água. No entanto, as instituições recomendam o uso racional do recurso. A solução para o problema, de acordo com as autoridades, passa pela redução do consumo de água e pelas chuvas.

Previsão neste início de ano