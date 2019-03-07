Conservação ruim de ponte incomoda moradores de Jacaraípe, na Serra Crédito: Eduardo Dias

Proteção lateral danificada, parte da estrutura enferrujada e com vergalhões já expostos, buracos na passagem de pedestre e asfalto com desníveis e rachaduras. Todos esses problemas estão presentes em uma ponte da praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra. A passagem sobre o Rio Jacaraípe faz parte da rodovia ES-010 e é usada por milhares de pessoas todos os dias. Além de carros de passeio e diversos ônibus, a passagem também é muito utilizada por ciclistas e caminhões de carga.

Your browser does not support the audio element. Rachaduras e ferrugem preocupam usuários da ponte de Jacaraípe

Uma placa colocada próximo da ponte sobre o rio Jacaraípe, na Serra, indica que foi inaugurada no final da década de 1980. Moradores afirmam que, desde então, a construção nunca passou por manutenção preventiva. Antônio Carlos Aprígio é um dos que estão preocupados com as condições estruturais da ponte e teme que a piora da situação deixe alguma vítima.

"Eu vejo um total abandono, tendo em vista que as pessoas que moram no Norte do Estado e que não querem correr risco na BR-101 passam por aqui. Chegando em Jacaraípe as pessoas se deparam com essa vergonha. É muito abandono. Tem risco de queda e depois eles querem falar que foi acidente. É imprudência do poder público", reclamou o morador.

O pescador André Souza trabalha bem próximo da ponte e também afirmou que a obra está em condições ruins há muito tempo. Na avaliação dele, a passagem de carretas com pedras de granito prejudica ainda mais a estrutura.

"Muitos veículos com pedras de granito passam na ponte. São pedras pesadas e isso degrada a ponte. É um risco para a população que mora aqui em Jacaraípe", avaliou o pescador.

Por estar em um trecho da rodovia ES-010, a manutenção da ponte é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER). O diretor-geral do departamento, Luiz Cesar Maretto, afirmou que um projeto para a reforma da ponte deve ser concluído até o mês de agosto e as obras de reforma na ponte podem começar ainda neste ano.

"Finalizando esse projeto nós vamos buscar recursos dentro do governo e vamos fazer a contratação (da empresa) para a recuperação da ponte. Independentemente disso, queremos informar para a população que a ponte não corre nenhum risco iminente de desabamento", explicou o representante do DER.