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Greve dos caminhoneiros

Ração para aves: governo do ES publica decreto para amenizar crise

40 toneladas de farelo de soja que estão em portos do Estado serão remanejados para uso de avicultores; 2 toneladas de soja virão por malha ferroviária

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 15:39

Publicado em 

29 mai 2018 às 15:39
Porto de Vitória é administrado pela Codesa Crédito: Marcelo Prest | Arquivo | GZ
A falta de ração para aves e suínos no Estado devido à greve dos caminhoneiros será amenizada. Nesta tarde, o governo do Estado editou um decreto que permite a utilização de cerca de 40 mil toneladas de farelo de soja que estão nos portos do Estado, como o de Tubarão. Essas cargas seguiriam para outros países, mas agora poderão ser negociadas pelos proprietários rurais capixabas.
> GREVE DOS CAMINHONEIROS | Veja repercussões
O secretário de Estado da Agricultura, Ideraldo Lima, também destacou que duas mil toneladas de soja vão chegar ao Espírito Santo pela malha ferroviária. Serão 40 vagões carregados de farelo de seja provenientes da região Centro-Oeste do país.
A falta de ração pode fazer com que os animais morram. Se o alimento não chegar até os avicultores nas próximas horas, 30 milhões de aves e 150 mil suínos podem morrer de fome. Segundo o secretário de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, o comboio de 40 caminhões que tentou ir para Uberlândia e foi impedido por caminhoneiros na BR 262, em Brejetuba, retorna às estradas novamente nesta terça. A expectativa é que o comboio chegue em Uberlândia na próxima quinta-feira.

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