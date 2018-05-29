Ração para aves: governo do ES publica decreto para amenizar crise

A falta de ração para aves e suínos no Estado devido à greve dos caminhoneiros será amenizada. Nesta tarde, o governo do Estado editou um decreto que permite a utilização de cerca de 40 mil toneladas de farelo de soja que estão nos portos do Estado, como o de Tubarão. Essas cargas seguiriam para outros países, mas agora poderão ser negociadas pelos proprietários rurais capixabas.