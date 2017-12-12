Quiosques de Itaparica vão usar tendas durante o verão

Moradores aprovam a utilização de tendas nos quiosques de Itaparica Crédito: Eduardo Dias

O verão no litoral de Vila Velha, que é um dos mais movimentados do Espírito Santo, torna a região muito demandada também por turistas. Com a expectativa de tornar a orla mais organizada e com bons atrativos, quiosqueiros e moradores da região da Praia de Itaparica já se organizam para a próxima estação e férias de janeiro. Um acordo entre as partes definiu que os 46 quiosque da orla poderão usar tendas para ampliar suas áreas de funcionamento, entre os dias 29 de dezembro e 14 de janeiro. Principalmente para estabelecimentos que promovem apresentações de música ao vivo. Mesmo assim, o acordo prevê que nenhum quiosque poderá ter som alto, ou música ao vivo, depois das 22h.

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Resta ainda a definição sobre o horário de fechamento dos quiosques. Enquanto os proprietários querem funcionar até 01h, os moradores entendem que meia-noite é o horário ideal. A prefeitura de Vila Velha vai tomar a decisão final sobre o impasse dos horários ainda nesta semana.

O presidente da Associação de Moradores da Praia de Itaparica, Adroaldo Lopes, ressaltou a importância do horário de silêncio ser respeitado.

“Sou morador de orla e sinto na carne o que vem acontecendo com alguns quiosques que não respeitam o horário de meia-noite e ultrapassam esse horário com som altíssimo. Sou incentivador do turismo, os quiosques têm que funcionar, mas eles tem que respeitar os limites dos moradores. O que a gente tem na associação de moradores são reclamações inúmeras do barulho”, avaliou o presidente da associação de moradores.