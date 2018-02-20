Putiri, em Aracruz, é perfeita para quem gosta de sombra, pé na areia e contemplação Crédito: João Paulo Rocetti

Quinze municípios do Espírito Santo subiram de categoria no Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo, que foi atualizado em fevereiro. Entre as cidades que melhoraram de desempenho, estão Aracruz, Conceição da Barra, Domingos Martins e Linhares. Já Guarapari, que tem um dos balneários mais importantes do Estado, e Iúna são os únicos dos 62 municípios capixabas que estão no mapa que pioraram a classificação.

O Ministério utiliza a classificação para distribuir os recursos do setor. O Mapa classifica as cidades brasileiras em cinco categorias: “E é a mais baixa, de municípios que não podem pleitear apoio a eventos geradores de fluxo turístico, depois vem “D”, “C”, “B” e a melhor que é a “A”, que pode pedir mais recursos, até R$ 800 mil por ano.

Vitória é a única cidade do Estado que pertence à categoria A. Aracruz, Conceição da Barra, Domingos Martins e Linhares passaram para a categoria “B”, juntos com Guarapari, que caiu da principal categoria para a “B”. Iuna passou de “C” para “D”.

Your browser does not support the audio element. Quinze municípios do ES sobem de categoria no Mapa do Turismo

Essa foi a segunda atualização do Mapa em três anos. Gerente de Gestão do Turismo da Secretaria Estadual de Turismo (Setur), Carolina Fávero explica que a classificação leva em conta fatores como o número de empregos gerados pelo turismo, o número de estabelecimentos formais de hospedagem e o fluxo de turistas domésticos e internacionais.

"Provavelmente teve um crescimento de formalização desses meios de hospedagem e dos empregos formais. Se o fluxo turístico aumentou, provavelmente os empregos aumentaram de maneira formal, refletindo nesse resultado", analisa a gerente da Setur.

A Secretaria Estadual de Turismo também utiliza o Mapa para gerenciar os recursos da pasta. Sobre a mudança de Guarapari, Fávero alega que foi o nível da categoria que cresceu e que a cidade não piorou os índices do setor.

O Espírito Santo conta com 62 cidades no Mapa do Turismo Brasileiro, classificadas da seguinte maneira: a categoria “A” conta com uma cidade, Vitória; a “B” com 9; a C com 15, a “D” com 35; e “E” com 2 cidades.

Todos os municípios incluídos entre A e E, segundo o Ministério do Turismo, estão aptos a pleitear recursos de infraestrutura, como construção de estradas e rodovias de interesse turístico; orlas e terminais fluviais, lacustres ou marítimos; reforma de terminais rodoviários intermunicipais e interestaduais, de aeroportos, ferrovias e estações férreas de interesse turístico; sinalização turística, entre outros.

OS 15 MUNICÍPIOS QUE CRESCERAM:

- Alfredo Chaves

- Aracruz

- Boa Esperança

- Castelo

- Conceição da Barra

- Divino de São Lourenço

- Domingos Martins

- Fundão

- Iconha

- Jerônimo Monteiro

- Linhares

- Marechal Floriano

- Mucurici

- Nova Venécia