Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Muito calor

Quinta-feira terá temperaturas de até 40 °C no Estado, segundo Incaper

A previsão é que os termômetros possam marcar até 40 °C nos Vales do Itapemirim, do Itabapoana e do Doce

Publicado em 04 de Novembro de 2015 às 21:26

Publicado em 

04 nov 2015 às 21:26
O verão ainda não chegou, mas a população do Espírito Santo já começa a enfrentar temperaturas escaldantes. Nesta quinta-feira (5), a previsão é que os termômetros possam marcar até 40 ºC nos Vales do Itapemirim, do Itabapoana - ambos no sul capixaba - e do Doce.
O calor intenso é resultado de uma frente semi-estacionário posicionada na altura do Estado de São Paulo, que só deve se deslocar para o Espírito Santo entre sexta-feira e sábado, de acordo com o Incaper.
Esse sistema não deve provocar chuva forte ao chegar sobre o território capixaba, mas as temperaturas devem ficar mais amenas na metade sul do Estado. Já a previsão para a região norte é que o clima continue abafado. Na segunda-feira (09), o ar volta a ficar quente e seco sobre todo o Espírito Santo.
Chuvas
O Estado passa por um período de seca prolongada. Apesar das chuvas ocorridas nos últimos dias de outubro, o mês foi encerrado com chuvas abaixo da média em praticamente todo território do Espírito Santo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados