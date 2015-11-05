Quinta-feira terá temperaturas de até 40 °C no Estado, segundo Incaper

O verão ainda não chegou, mas a população do Espírito Santo já começa a enfrentar temperaturas escaldantes. Nesta quinta-feira (5), a previsão é que os termômetros possam marcar até 40 ºC nos Vales do Itapemirim, do Itabapoana - ambos no sul capixaba - e do Doce.

O calor intenso é resultado de uma frente semi-estacionário posicionada na altura do Estado de São Paulo, que só deve se deslocar para o Espírito Santo entre sexta-feira e sábado, de acordo com o Incaper.

Esse sistema não deve provocar chuva forte ao chegar sobre o território capixaba, mas as temperaturas devem ficar mais amenas na metade sul do Estado. Já a previsão para a região norte é que o clima continue abafado. Na segunda-feira (09), o ar volta a ficar quente e seco sobre todo o Espírito Santo.

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