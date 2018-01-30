"Queremos a condenação de 50 anos", diz tio de Milena sobre Hilário

Amigos e familiares da médica Milena aguardam o julgamento em frente ao Fórum Crédito: Eduardo Dias

Começaram na manhã desta terça-feira (30), no Fórum Criminal de Vitória, as audiências para ouvir as testemunhas de defesa dos seis acusados do envolvimento na morte da médica Milena Gottardi, que foi assassinada no dia 14 de setembro no ano passado, no estacionamento do Hospital das Clínicas, em Vitória. Três testemunhas foram ouvidas na parte da manhã e seis vão dar depoimentos durante a tarde.

Your browser does not support the audio element. ENTITY_apos_ENTITYQueremos a condenação de 50 anosENTITY_apos_ENTITY , diz tio de Milena sobre Hilário

Enquanto os seis réus acompanham os depoimentos, amigos e familiares de Milena fazem uma vigília na frente do Fórum, cobrando punição aos acusados do crime. O tio da médica, Geraldo Gottardi, espera que a punições severas para Hilário Frasson e Esperidião Frasson, ex-marido e ex-sogro da médica, acusados de serem os mandantes do assassinato.

"Nós temos que ficar juntos, temos que acompanhar. Nós queremos que eles sejam condenados. Ninguém tem mais dúvidas que eles são responsáveis. Fizeram a maldade, e não foi só com a Milena, foi com as filhas dela e com a família toda. Estamos sofrendo muito. Queremos a condenação de 50 anos preso, e sem isso de sair final de ano, Natal ou ver a família. Eles não têm família, ele acabou com ela. Nós temos medo de que, se as autoridades liberarem esse rapaz (Hilário), ele possa fazer maldade com as meninas. Elas estão bem porque a família está toda junta. Estamos dando carinho, estamos criando", desabafou Geraldo.

Além de Hilário e Esperidião, outros quatro pessoas foram apontadas por participação no crime. Dionathas Alves é acusado de ter atirado na médica. O lavrador Valcir Dias e Hermenegildo Palaoro Filho, conhecido como Judinho, são apontados como intermediários do crime. Por fim, Bruno Broetto é acusado de ter fornecido a moto do crime.

Durante a manhã desta terça, os dois primeiros a prestar depoimentos foram os irmãos Pedro Nascimento Lima e Valdemir Nascimento Lima. Eles foram chamados pela defesa de Esperidião Frasson. O terceiro e último depoimento da manhã foi feito por João Guilherme Souza Pelição, assessor do desembargador Ney Coutinho, que já trabalhou com Hilário Frasson.

O advogado Leonardo Rocha, que faz a defesa de Dionathas Alves e Bruno Broetto, afirmou que nenhuma prova contundente foi apresentada contra Bruno e espera a absolvição do seu cliente. Em relação a Dionathas, o advogado afirmou que o acusado está colaborando com as investigações. Nos dias 16 e 17 de janeiro, nas primeiras audiências do caso, o advogado de Dionathas afirmou que o cliente estava sendo pressionado por Hilário Frasson para trocar de advogado.

O advogado da família da Milena, Renan Sales, espera que todos os acusados sejam levados ao júri popular.

"No entendimento da acusação, é absolutamente certo que esses seis acusados serão levados à júri popular. Infelizmente a gente não consegue mensurar data, mas o que a gente quer é que esses seis acusados sejam julgados pelo tribunal popular do júri ainda esse ano", afirma.