Fila na Central de Biometria em Vila Velha Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O prazo para o recadastramento biométrico dos eleitores de Vila Velha se encerrou nesta sexta-feira (19). Quem não procurou a Central de Biometria pode ter o título de eleitor cancelado e sofrer sanções decorrentes disso. No entanto, ainda é possível regularizar a situação até o dia 9 maio, procurando a Justiça Eleitoral.

O eleitor de Vila Velha que perdeu o prazo para o recadastramento biométrico deve procurar um cartório eleitoral para resolver o problema. Caso contrário, o título permanecerá cancelado e, com isso, o eleitor não conseguirá votar nas próximas eleições, além de ficar impossibilitado de assumir cargo público e de se matricular em instituição de ensino, por exemplo.

Your browser does not support the audio element. Quem perdeu prazo da biometria deve procurar cartório eleitoral

No fim da tarde desta sexta, a fila aumentou rapidamente na Central de Biometria, em Vila Velha. Apesar disso, a quantidade de pessoas era inferior aos últimos dias porque a Justiça Eleitoral passou a distribuir senhas para atendimentos agendados que serão realizados a partir da próxima semana.

Segundo o chefe da Central de Biometria de Vila Velha, Marcos Roberto de Souza, não haverá extensão de prazo. O que acontecerá é um prolongamento do atendimento, mas somente para quem pegou uma senha até esta sexta. “É só para quem chegou nesta sexta, até as 18h, para pegar essa senha de acesso para a semana que vem, que é uma extensão do atendimento, não do prazo.”

Marcos Roberto de Souza ressaltou que as senhas só valem para um dia. Portanto, quem conseguiu um número de atendimento vai ser atendido apenas na data marcada. Se o eleitor não comparecer no dia agendado, perde o direito de fazer o recadastramento biométrico.

O último dia de regularização para os eleitores de Vila Velha também causou impacto nos cartórios eleitorais de outros municípios da Grande Vitória. Na tarde desta sexta, os cartórios de Jardim Camburi, em Vitória, e de Jardim Limoeiro, na Serra, estavam lotados de pessoas que votam em Vila Velha, mas queriam transferir seus títulos de eleitores para essas cidades.