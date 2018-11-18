Vacinação contra febre amarela Crédito: Prefeitura de Linhares

Na última semana o Ministério da Saúde emitiu um aviso de alerta para que a população dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais buscasse a vacinação contra a Febre Amarela, já que nessas áreas a meta de cobertura vacinal não foi atingida. Apesar de também estar na região Sudeste, o Espírito Santo não foi incluído no alerta máximo, porque teve cerca de 86% da população imunizada recentemente. Nos primeiros meses de 2018 foram distribuídas mais de 3,6 milhões de doses da vacina em todo território capixaba.

No entanto, ainda que o Espírito Santo esteja em situação mais controlada em comparação com os vizinhos, novos casos de contaminação não estão descartados, principalmente com a aproximação do verão - época propícia para incidência da doença. Por isso, o infectologista Lauro Ferreira Pinto reforça a importância para que as pessoas que ainda não tomaram a vacina procurem os postos de saúde.

Your browser does not support the audio element. Quem não recebeu vacina da febre amarela deve procurar posto de saúde

"Na região sudeste, o Espírito Santo foi o único estado que fez esse dever de casa. É importante ressaltar, que ainda tem gente não vacinada, principalmente na região Norte do estado", disse o infectologista.

Com o período de férias se aproximando, o infectologista também destaca que as pessoas que pretendem viajar para locais com matas, como no interior do estado, precisam estar imunizadas.

"O vírus da Febre Amarela chegou, praticamente, em toda a região Sudeste, nas matas da região, e nada quer dizer que ele tenha ido embora. É importante que as pessoas tenham tomado, pelo menos, uma dose da vacina", explicou o médico.