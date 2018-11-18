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Quem não recebeu vacina da febre amarela deve procurar posto de saúde

Espírito Santo foi o único do Sudeste a atingir meta de imunização, mas não está afastado dos riscos de contaminação

Publicado em 18 de Novembro de 2018 às 11:34

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

18 nov 2018 às 11:34
Vacinação contra febre amarela Crédito: Prefeitura de Linhares
Na última semana o Ministério da Saúde emitiu um aviso de alerta para que a população dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais buscasse a vacinação contra a Febre Amarela, já que nessas áreas a meta de cobertura vacinal não foi atingida. Apesar de também estar na região Sudeste, o Espírito Santo não foi incluído no alerta máximo, porque teve cerca de 86% da população imunizada recentemente. Nos primeiros meses de 2018 foram distribuídas mais de 3,6 milhões de doses da vacina em todo território capixaba.
No entanto, ainda que o Espírito Santo esteja em situação mais controlada em comparação com os vizinhos, novos casos de contaminação não estão descartados, principalmente com a aproximação do verão - época propícia para incidência da doença. Por isso, o infectologista Lauro Ferreira Pinto reforça a importância para que as pessoas que ainda não tomaram a vacina procurem os postos de saúde.
Quem não recebeu vacina da febre amarela deve procurar posto de saúde
"Na região sudeste, o Espírito Santo foi o único estado que fez esse dever de casa. É importante ressaltar, que ainda tem gente não vacinada, principalmente na região Norte do estado", disse o infectologista.
Com o período de férias se aproximando, o infectologista também destaca que as pessoas que pretendem viajar para locais com matas, como no interior do estado, precisam estar imunizadas.
"O vírus da Febre Amarela chegou, praticamente, em toda a região Sudeste, nas matas da região, e nada quer dizer que ele tenha ido embora. É importante que as pessoas tenham tomado, pelo menos, uma dose da vacina", explicou o médico.
Entre 1º de janeiro e 11 de abril deste ano, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que recebeu 64 notificações de casos suspeitos de febre amarela. Deste total, cinco foram confirmados, 24 descartados e 35 estão em investigação com quadro indicativo também de leptospirose, febre maculosa, dengue e outras doenças com sintomas semelhantes. Os casos confirmados no Espírito Santo são de febre amarela silvestre, ou seja, com transmissão ocorrida na área rural.

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